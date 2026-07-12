Cận cảnh quả dưa hấu giá hơn 1,5 triệu đồng/quả, chỉ để ngắm cũng đủ mê mẩn
Có giá hơn 1,5 triệu đồng mỗi quả nhưng loại dưa hấu này vẫn được nhiều người săn lùng. Điều đặc biệt là phần lớn người mua không phải để thưởng thức mà vì một lý do ít ai ngờ tới.
- 16-03-2026Vỗ rát cả tay không mua nổi quả dưa hấu “ra hồn”: Nhân viên siêu thị tiết lộ đúng 1 chi tiết mấu chốt
- 04-03-202625 thói quen tiết kiệm vô ích nhiều người vẫn làm mỗi ngày: Nhặt hạt vừng nhưng mất cả quả dưa hấu
- 13-07-2025Tìm ra quả dưa hấu mọc ở vị trí trái ngang nhất thế giới: Tự "chui đầu vào rọ", chủ nhân nhìn mà bất lực
Không nổi tiếng vì hương vị ngọt đậm như những loại dưa hấu thông thường, dưa hấu vuông của thành phố Zentsuji (tỉnh Kagawa) vẫn được nhiều người săn đón nhờ ngoại hình độc đáo. Mỗi quả có giá khoảng 10.000 yên (khoảng hơn 1,5 triệu đồng) và được xem là món đồ trang trí đặc trưng mỗi dịp hè.
Cuối tháng 6 hằng năm, những lô dưa hấu vuông đầu tiên lại được đưa ra thị trường, báo hiệu mùa hè tại Nhật Bản. Năm nay, các nhà vườn ở Zentsuji dự kiến cung cấp khoảng 400 quả, với mức giá giữ ổn định ở khoảng 10.000 yên/quả.
Ông Toshiyuki Yamashita (78 tuổi), một nông dân có nhiều năm gắn bó với nghề trồng dưa, cho biết vụ mùa năm nay đạt chất lượng rất tốt. Ông bày tỏ hy vọng những quả dưa hấu vuông sẽ mang đến cho mọi người cảm giác mùa hè đã thực sự bắt đầu.
Điểm đặc biệt của dưa hấu vuông không nằm ở hương vị mà ở hình dáng gần như hoàn hảo. Do được thu hoạch khi còn xanh để giữ nguyên cấu trúc, loại dưa này có vị nhạt, ít ngọt và chủ yếu được sử dụng làm vật trang trí thay vì để ăn. Nhờ khả năng bảo quản lên đến khoảng 6 tháng, chúng thường xuất hiện trong các cửa hàng, khách sạn hay không gian trưng bày cao cấp.
Ý tưởng tạo ra dưa hấu vuông ra đời từ những năm 1970 tại khu vực Shikoku. Khi đó, người nông dân nhận thấy dưa hấu tròn khá bất tiện trong quá trình vận chuyển và bảo quản vì dễ lăn, khó xếp chồng và chiếm nhiều diện tích. Từ nhu cầu thực tế này, họ đã nghĩ ra cách tạo hình vuông cho quả dưa.
Quy trình tạo dưa hấu vuông khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Khi quả còn nhỏ, người trồng đặt chúng vào khuôn làm bằng kính hoặc nhựa acrylic. Trong quá trình phát triển, quả dưa sẽ lớn dần theo hình dạng của khuôn, tạo nên các mặt phẳng và góc cạnh sắc nét. Phương pháp này hoàn toàn dựa trên nguyên lý sinh trưởng tự nhiên, không sử dụng công nghệ biến đổi gen hay hóa chất.
Tuy nhiên, để giữ được hình khối hoàn hảo, dưa phải được thu hoạch trước khi chín hoàn toàn. Đây cũng là lý do khiến loại dưa này không có độ ngọt như dưa hấu thông thường và giá trị của nó chủ yếu nằm ở tính thẩm mỹ.
Hiện nay, chỉ còn 7 trang trại tại Zentsuji tiếp tục duy trì mô hình sản xuất dưa hấu vuông. Dù sản lượng không lớn, loại quả độc đáo này vẫn là một trong những biểu tượng mùa hè nổi tiếng của Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và du khách trong nước cũng như quốc tế.
Ăn dưa hấu thường xuyên mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?
Dưa hấu không chỉ là loại trái cây giải nhiệt được nhiều người yêu thích trong mùa hè mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Với hàm lượng nước cao cùng nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, việc bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Cung cấp nước, bù điện giải: Khoảng 92% thành phần của dưa hấu là nước, giúp cơ thể bổ sung lượng nước đã mất, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc sau khi vận động. Ngoài ra, loại quả này còn chứa kali và magie – hai khoáng chất quan trọng giúp duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp.
Giàu chất chống oxy hóa: Dưa hấu là nguồn cung cấp lycopene – chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ hồng đặc trưng của quả. Lycopene có khả năng trung hòa các gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.
Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa lycopene và vitamin C có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh.
Hỗ trợ tăng cường miễn dịch: Dưa hấu cũng giàu vitamin A và vitamin C, hai dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và sức khỏe làn da.
Trong đó, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp.
Tốt cho tim mạch: Nhiều nghiên cứu cho thấy lycopene trong dưa hấu có thể góp phần giảm cholesterol xấu (LDL), hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhờ đó, ăn dưa hấu với lượng phù hợp có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Tuy mang lại nhiều lợi ích, dưa hấu vẫn chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao. Vì vậy, người mắc bệnh đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên ăn với lượng vừa phải và kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối.
Người đưa tin