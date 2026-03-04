25 thói quen tiết kiệm vô ích nhiều người vẫn làm mỗi ngày: Nhặt hạt vừng nhưng mất cả quả dưa hấu

Thực tế, có không ít thói quen được gọi là "tiết kiệm" nhưng lại khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi hơn, sức khỏe giảm sút hoặc thậm chí khiến tiền bạc thất thoát nhiều hơn về lâu dài. Nói cách khác, đó là kiểu nhặt hạt vừng mà đánh mất quả dưa hấu .

Dưới đây là 25 thói quen tiết kiệm tưởng hợp lý nhưng thực chất rất vô ích – những điều nhiều người trong chúng ta có thể từng làm ít nhất một lần.

1. Tự làm khổ mình dù hoàn toàn không cần thiết

Một số người coi việc chịu đựng là cách tiết kiệm tiền. Nhưng thực tế, đó chỉ là đang làm cuộc sống trở nên khắc nghiệt hơn.

1. Không dám dùng điều hòa hay máy giặt vì sợ tốn điện nước, dù thiết bị đã mua sẵn.

2. Mua đồ tốt cho người thân nhưng lại cất đi cho "đỡ hỏng", cuối cùng không ai sử dụng.

3. Đi du lịch nhưng không tận hưởng chuyến đi, chỉ chăm chăm nhặt đồ bỏ đi hoặc thu gom chai nhựa.

4. Không nỡ vứt bỏ bất cứ món đồ nào, khiến nhà cửa trở nên chật chội, lộn xộn.

5. Luôn ăn đồ kém ngon trước để "tiết kiệm", đến khi đồ ngon thì đã hỏng hoặc hết hạn.

Những thói quen này không giúp tiết kiệm đáng kể, nhưng lại làm giảm chất lượng cuộc sống.

2. Tiết kiệm bằng cách bỏ bê sức khỏe

Đây là kiểu tiết kiệm nguy hiểm nhất, bởi chi phí y tế sau đó thường lớn hơn rất nhiều.

6. Cạo lớp dầu mỡ cũ trên máy hút mùi hoặc đồ nấu ăn để tiếp tục dùng.

7. Cắt bỏ phần mốc của trái cây rồi vẫn ăn tiếp.

8. Để thức ăn thừa nhiều ngày trong tủ lạnh vì "không nỡ bỏ".

9. Không đi khám sức khỏe định kỳ nhưng lại chi tiền cho thực phẩm chức năng.

10. Ăn uống quá đạm bạc trong thời gian dài khiến cơ thể suy dinh dưỡng, giảm sức làm việc.

Tiết kiệm tiền bằng cách đánh đổi sức khỏe thường là một phép tính sai lầm .

3. Tiết kiệm nhỏ nhưng tiêu lớn hơn

Một số tình huống tưởng như đang tiết kiệm, nhưng cuối cùng lại khiến chi tiêu nhiều hơn.

11. Đi nghe thuyết trình để nhận quà miễn phí, rồi bị thuyết phục mua những sản phẩm đắt tiền.

12. Mua thêm hàng trong các đợt giảm giá để "đủ mức khuyến mãi", dù không thật sự cần.

13. Ăn buffet quá nhiều để "gỡ vốn", rồi phải chịu đau bụng hoặc khó tiêu.

14. Đỗ xe sai chỗ để tiết kiệm phí gửi xe, cuối cùng bị phạt.

Trong nhiều trường hợp, không mua gì mới là tiết kiệm thật sự .

4. Những kiểu tiết kiệm làm mất thời gian và năng lượng

Thời gian cũng là một loại tài sản. Nếu dùng quá nhiều thời gian cho những khoản tiết kiệm rất nhỏ, chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều giá trị lớn hơn.

15. Ép bản thân hoặc người khác ăn hết đồ thừa dù đã quá no.

16. Mua quần áo online không vừa nhưng ngại đổi trả vì phí vận chuyển.

17. Xếp hàng cả buổi chỉ để nhận vài món quà miễn phí nhỏ.

18. Nhờ hàng chục người "giúp giảm giá" trong các ứng dụng mua sắm nhưng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

19. Đi bộ nhiều cây số chỉ để tiết kiệm vài nghìn tiền xe, khiến cơ thể kiệt sức.

20. Dành hàng giờ xem video kiếm vài đồng tiền thưởng nhỏ.

Những khoản "tiết kiệm" như vậy thường không đáng so với công sức bỏ ra .

5. Tiết kiệm trong nhỏ nhặt nhưng sai lầm ở những quyết định lớn

Đây là kiểu tiết kiệm nguy hiểm nhất, vì nó ảnh hưởng đến cả tương lai.

21. Không dám mặc đồ tốt vì sợ làm bẩn hoặc nhanh hỏng.

22. Sống tiết kiệm hằng ngày nhưng lại chi tiêu hào phóng để "giữ thể diện" trong các buổi gặp gỡ.

23. Tằn tiện từng đồng nhưng lại đánh bạc hoặc tham gia những trò may rủi.

24. Sẵn sàng chi nhiều tiền xây nhà, mua xe nhưng lại ngại đầu tư cho giáo dục của con.

25. Tiết kiệm trong sinh hoạt nhưng đầu tư tài chính thiếu hiểu biết, dễ mất tiền.

Tiết kiệm đúng không nằm ở việc cắt giảm mọi thứ , mà ở việc biết chọn đúng nơi để giữ tiền và đúng nơi để chi tiền .

Tiết kiệm đúng nghĩa là gì?

Một nhà văn từng nói: "Bất cứ điều gì đi quá giới hạn đều trở thành thảm họa, kể cả tiết kiệm".

Tiết kiệm thông minh không phải là sống khắc khổ, mà là:

- Không tiêu tiền vào những thứ không cần thiết

- Dám chi tiền cho sức khỏe, giáo dục và trải nghiệm

- Sử dụng thời gian hiệu quả

- Biết cân bằng giữa tích lũy và tận hưởng cuộc sống

Tiền bạc vốn là công cụ phục vụ cuộc sống. Khi chúng ta hiểu điều đó, việc tiết kiệm sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành một cách sống tỉnh táo và bền vững hơn .