4 điểm mới khác biệt trong quy chế tuyển sinh đại học 2026: Hàng nghìn thí sinh và phụ huynh cần lưu ý

Điểm sàn tối thiểu 15/30 và giới hạn 15 nguyện vọng

Theo quy chế tuyển sinh mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, từ năm 2026, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30.

Mức điểm sàn này là điều kiện chung để được đưa vào nguồn tuyển và không áp dụng đối với thí sinh thuộc diện đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ.

Bên cạnh đó, một thay đổi đáng chú ý khác là giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký. Nếu những năm trước thí sinh được đăng ký không giới hạn, thì từ năm nay mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo khác nhau.

Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là lựa chọn ưu tiên nhất. Riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm), hệ thống chỉ xét các nguyện vọng từ 1 đến 5, do đó thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.

Siết chặt phương thức xét tuyển học bạ

Phương thức xét tuyển bằng học bạ từ năm 2026 được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ và đồng bộ hơn. Tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất 3 môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn. Môn bắt buộc này phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển, tương đương không dưới 10/30 điểm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ năm 2026, điểm học bạ dùng trong xét tuyển đại học sẽ được xác định trên cơ sở kết quả trung bình của toàn bộ 6 học kỳ THPT, trải đều trong 3 năm từ lớp 10 đến 12.

Đáng chú ý, dù xét bằng học bạ, thí sinh vẫn phải đáp ứng điều kiện điểm sàn tối thiểu 15/30 theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này nhằm hạn chế tình trạng “lách tổ hợp”, đồng thời tăng vai trò của các môn học nền tảng trong quá trình tuyển sinh.

Khống chế điểm cộng

Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) không được vượt quá 3 điểm trên thang 30. Trong đó, điểm thưởng tối đa 3 điểm, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích (với chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế) mỗi loại tối đa 1,5 điểm.

Chứng chỉ ngoại ngữ có thể được dùng để quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc để cộng điểm khuyến khích, nhưng nếu đã quy đổi thì không được cộng thêm điểm.

Quy chế mới cũng bổ sung đối tượng xét tuyển là người học trung học nghề và người nước ngoài đăng ký vào chương trình đại học.

Tối đa 5 phương thức xét tuyển

Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi trường đại học chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không tính tuyển thẳng, cử tuyển, dự bị đại học).

Mỗi phương thức phải công bố rõ tiêu chí, cách tính điểm và điều kiện trúng tuyển. Với những chương trình sử dụng nhiều phương thức hoặc nhiều tổ hợp, các trường phải xác định độ lệch điểm theo hướng dẫn thống nhất, không chia chỉ tiêu hay mã xét tuyển riêng cho từng phương thức.

Năm 2026, lịch tuyển sinh dự kiến được đẩy sớm khoảng nửa tháng do kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11-12/6. Thí sinh phải hoàn thành nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên trước 17h ngày 20/6 và các trường hoàn tất xét tuyển thẳng và cập nhật danh sách trúng tuyển lên hệ thống trước ngày 30/6.