Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng

Đầu năm 2024, Trường đầu tư máy móc, lập xưởng sản xuất tại phường Điện Bàn Đông, chỉ đạo Châu nghiên cứu và sản xuất “sợi yến” giả. Toàn bộ quy trình pha chế, chiết vào lọ, dán nhãn, đóng gói đều do hai đối tượng trực tiếp thực hiện. Các sản phẩm “yến giả” được làm ra và phân phối rộng rãi trên địa bàn Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng…, đánh lừa hàng nghìn người tiêu dùng