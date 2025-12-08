Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh trụ sở đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

08-12-2025 - 18:07 PM | Bất động sản

Trụ sở làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đặt tại Công viên phần mềm số 2 - phường Hải Châu

Ngày 8-12, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng Đặng Đình Đức, cho biết trụ sở làm việc của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) - tại Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện.

VIFC đặt trụ sở làm việc tại tầng 1 và tầng 5 khối nhà ICT1 - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, phường Hải Châu.

Cận cảnh trụ sở đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Tầng 1 của khối nhà ICT1 – Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 đặt trụ sở của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Trụ sở làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Ông Đức cho biết Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Tài chính vẫn chưa được ban hành. Tuy nhiên, theo kế hoạch, Chính phủ dự kiến công bố quyết định thành lập vào ngày 19-12.

Ngay sau khi Chính phủ công bố, Đà Nẵng sẽ tổ chức khai trương Trung tâm Tài chính. Trụ sở này sẽ được sử dụng cho bộ phận cơ quan điều hành và một số thành viên ban đầu của Trung tâm.

Cận cảnh trụ sở đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Hiện việc cải tạo không gian làm việc tại tầng 1 và tầng 5 đã cơ bản hoàn thành

Theo ông Đức, đây chỉ là giai đoạn khởi động. Giai đoạn tiếp theo sẽ trông đợi vào việc hoàn thành tòa nhà 20 tầng, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý II-2026. Khi tòa nhà đi vào sử dụng, toàn bộ thành viên của Trung tâm Tài chính sẽ được chuyển sang làm việc tại đây.

Cận cảnh trụ sở đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng- Ảnh 3.

Trụ sở làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Cận cảnh trụ sở đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng- Ảnh 4.

Công viên phần mềm số 2 gồm tòa nhà ICT1, ICT2 và ICT, được xây dựng trên tổng diện tích đất 2,8ha tại phường Hải Châu

Về chức năng, cơ quan điều hành của Trung tâm Tài chính sẽ trực tiếp phụ trách toàn bộ các lĩnh vực theo nhiệm vụ được quy định trong Nghị định thành lập, bao gồm cả công tác cấp phép và thẩm định hồ sơ liên quan.

Trước đó, ngày 24-10, UBND thành phố có công văn thống nhất cải tạo không gian làm việc tầng 1 và tầng 5 khối nhà ICT1 – Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) để làm trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Thành phố cũng thống nhất chủ trương sử dụng khối ICT 20 tầng để tổ chức hoạt động cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, thành phố cũng bố trí khu đất hơn 6ha nằm sát biển, đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp để xây dựng vùng lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng với định hướng phát triển các trụ cột chính như tài chính xanh, tài chính thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dịch vụ tài chính dành cho người không cư trú, thương mại xuyên biên giới, cùng với các lĩnh vực thử nghiệm tài sản số, tiền số và thanh toán kỹ thuật số.

Ngoài ra, trung tâm sẽ ưu tiên thu hút các quỹ đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư mạo hiểm quy mô nhỏ, phát triển công nghệ tài chính (fintech) và khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, đồng thời xây dựng hệ sinh thái dịch vụ pháp lý – tư vấn chuyên sâu.

Theo B.Vân

Người lao động

