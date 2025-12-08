Dự án metro 63km, vốn đầu tư 65.000 tỷ đồng được đề xuất kéo dài kết nối với siêu dự án 16 tỷ USD

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã có văn bản gửi đến Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cùng UBND TPHCM về việc xin bổ sung nội dung trong Nghị quyết số 98 cho hưởng các cơ chế đặc thù về việc kéo dài tuyến metro từ TPHCM về Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đang phối hợp UBND TPHCM nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị với chiều dài ngắn nhất để kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Cụ thể, từ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đi theo tuyến đường sắt đô thị số 6 di chuyển đến ga Thủ Đức. Tại đây, hành khách đi theo tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và kết nối đến sân bay Long Thành.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 63km, Đồng Nai và TPHCM sẽ nghiên cứu tổ chức một số chuyến tàu chạy liên tục vào một số khung giờ cố định, chỉ đứng tại 2 ga (ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và ga Thủ Đức).

Thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành về sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại vào khoảng 38-40 phút.

Trong buổi làm việc ngày 21/10 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền tuyến đường sắt kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Từ đó hình thành tuyến đường sắt đô thị kết nối hai sân bay.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc bổ sung dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành sẽ giúp Đồng Nai được áp dụng đầy đủ các cơ chế đặc thù của nghị quyết. Qua đó, giúp huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và nguồn thu từ phát triển quỹ đất theo mô hình TOD; khai thác tối đa giá trị quỹ đất, không gian đô thị dọc tuyến metro; rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư thông qua cơ chế thủ tục đặc biệt.

Đồng thời, tạo động lực phát triển đô thị - dịch vụ - thương mại dọc hành lang kết nối TPHCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành; tăng hiệu quả kết nối liên vùng; sớm hình thành tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, TPHCM hiện được Thủ tướng giao triển khai thực hiện tuyến đường sắt Thủ Thiêm - sân bay Long Thành với chiều dài khoảng 41,8km. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 30km và bố trí một depot tại xã Long Thành với quy mô 24ha.

UBND TPHCM đang đề xuất bổ sung dự án trên vào danh mục dự án đường sắt đô thị của Nghị quyết số 188 để được áp dụng các cơ chế đặc thù của nghị quyết.

Do đó, việc bổ sung dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về về Trung tâm hành chính tỉnh, sân bay Long Thành vào danh mục dự án đường sắt đô thị áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 188 sẽ tạo điều kiện cho hai dự án được triển khai đồng bộ, thống nhất về cơ chế, chính sách.

Trước đó, tháng 9/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc để nghe liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital báo cáo tiến độ thực hiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành.

Theo liên danh nhà đầu tư, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 38,5km, dự kiến bao gồm 3 đoạn:

Đoạn 1: Từ ga S0 (TPHCM) đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai (Khu công nghiệp Biên Hòa 1), dài khoảng 6,5km.

Đoạn 2: Từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến trục trung tâm TP. Biên Hòa (cũ), dài khoảng 5km.

Đoạn 3: Từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành, dài khoảng 27km.

Tổng mức đầu tư dự án ước tính khoảng 65.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Về phương án hướng tuyến, đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH) cho biết, đoạn tuyến từ ga S0, phường Đông Hòa, TPHCM đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai dự kiến được triển khai theo phương án đi trên cao nhằm giảm chi phí xây dựng. Với đoạn tuyến này, sẽ có hơn 1km đi trên địa phận TPHCM.

Đối với đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến đường trục trung tâm TP. Biên Hòa (cũ), do đi qua khu vực đô thị dày đặc nên dự kiến sẽ xây dựng theo phương án đi ngầm.

Đối với đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành, sẽ có điểm đầu tại ga S2.4, trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và điểm cuối kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, xã Long Thành để đi vào sân bay Long Thành.



