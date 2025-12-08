Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với tốc độ vượt kế hoạch

Mới đây ASEAN Urbanist – diễn đàn chia sẻ về những câu chuyện đô thị của Đông Nam Á đã dành lời khen ngợi và ví von việc xây dựng các công trình APEC mà Sun Group đang thực hiện với tốc độ vượt kế hoạch. Bất chấp mức độ phức tạp về mặt kiến trúc và kỹ thuật, tiến độ chung của hai hạng mục chính là Trung tâm Hội nghị - Triển lãm và Nhà hát Đa năng đã đạt 34% tổng khối lượng xây dựng. Dự kiến hoàn thành từ tháng 1/2027, về đích trước APEC 2027 đến 10 tháng.

Dự án có mức đầu tư hơn 21.860 tỷ đồng, dự án hứa hẹn sẽ trở thành một tổ hợp sự kiện – biểu diễn quy mô lớn, là công trình trọng điểm mang tính biểu tượng cao, góp phần nâng tầm vị thế Quốc gia trong Kỷ nguyên mới. Dự án gồm 2 cấu phần chính là Trung tâm hội nghị triển lãm và Nhà biểu diễn đa năng, với thiết kế khối vuông và tròn, dựa trên triết lý "Trời tròn - Đất vuông", tạo nên một công trình hiện đại nhưng giàu biểu tượng, nơi nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Việt Nam hòa quyện.

Đặc biệt, tại trung tâm của Trung tâm Hội nghị sẽ là khu vực dinner show với những show trình diễn đẳng cấp được thiết kế dàn dựng bởi Cirque du Soleil- thương hiệu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật với đến từ Canada, thành lập từ năm 1984, với hơn 400 triệu khán giả trên 6 châu lục và 86 quốc gia.

Trung tâm hội nghị và triển lãm sở hữu ballroom lớn nhất bậc thế giới

Las Vegas từ lâu được xem là "thủ phủ hội nghị và biểu diễn của thế giới" với những công trình khổng lồ như Caesars Forum. Nhưng giờ đây, tại Phú Quốc, một chuẩn mực mới đang được thiết lập. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn hơn 157.000 m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đặc biệt, không gian ballroom – triển lãm của công trình có nhịp vượt 81 m không cột, quy mô 11.050 m², vượt qua ballroom lớn bậc nhất tại Las Vegas, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho những siêu sự kiện quốc tế đặt chân đến Việt Nam.

Khối Trung tâm Hội nghị được thiết kế với hình khối mềm mại như những con sóng Phú Quốc, thể hiện tinh thần biển cả khoáng đạt. Không chỉ chức năng hội nghị, công trình được kiến tạo để đáp ứng đa mục tiêu: tổ chức sự kiện, tiệc, dinner show... Nơi đây có thể tổ chức các sự kiện tới 10.000 người và không gian tiệc đến 5.000 người. Bên cạnh đó là trung tâm báo chí có sức chứa 4.000 người, tạo năng lực đón tiếp giới truyền thông từ khắp nơi trên thế giới tới APEC.

Một trong những không gian đáng chờ đợi của tổ hợp là khu vực dinner show với sức chứa tới 2.000 chỗ, nơi ẩm thực và sân khấu được đặt trong cùng một trải nghiệm. Hiện nay, nhà đầu tư dự án - Tập đoàn Sun Group đang bắt tay cùng Cirque du Soleil, đơn vị trình diễn nghệ thuật hàng đầu thế giới, để phát triển các show trình diễn quy mô lớn trong không gian ẩm thực. Đây là loại hình đã làm nên tên tuổi của Cirque du Soleil. Du khách có thể vừa tận hưởng những món ngon đặc sắc, vừa thả mình với những màn trình diễn hoành tráng, ấn tượng và hiếm có. Dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, vì thế, không chỉ đặt nền móng phục vụ hội nghị thượng đỉnh, mà hứa hẹn sẽ là tâm điểm những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao trong tương lai.

Không gian Dinner Show, nơi sẽ tổ chức những show trình diễn đẳng cấp được thiết kế dàn dựng bởi Cirque du Soleil.

Không gian định hình chuẩn mực mới cho trình diễn nghệ thuật toàn cầu

Nằm bên Trung tâm Hội nghị và triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi, được kiến tạo bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế – vận hành nhà hát như SOM (Mỹ) và đơn vị tư vấn nhà hát Apeiro. Lớp vỏ của nhà hát lấy cảm hứng từ họa tiết vảy Rồng, với 50 cột trụ nâng mái gợi hình ảnh 50 người con theo cha xuống biển trong truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên", đồng thời cũng gợi nhắc về lũy tre làng quen thuộc của làng quê Việt.

Không gian bên trong được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ khí sân khấu hiện đại, đạt chuẩn để tổ chức các show diễn quốc tế, concert của các ngôi sao hàng đầu thế giới, cũng như những chương trình đòi hỏi kỹ thuật cao.Và khi APEC khép lại, công trình này sẽ trở thành "trái tim giải trí – nghệ thuật" mới của Việt Nam và khu vực: sáng đèn hàng đêm với các đại nhạc hội, show diễn quy mô lớn, liên hoan phim quốc tế, cùng vô số sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Một nhà hát hiện đại theo tiêu chuẩn toàn cầu đặt tại Phú Quốc, để mỗi đêm, đảo Ngọc lại có thêm một lý do thu hút du khách quốc tế ghé thăm.

Nhà biểu diễn đa năng đang dần thành hình với tốc độ thi công choáng ngợp.

Trung tâm Hội nghị và triển lãm được đặt trong một hệ sinh thái hạ tầng hiện đại đang hình thành rõ nét trên đảo, được kết nối trực tiếp với trục đường ĐT 975 mở rộng, tuyến giao thông xương sống tới chạy dọc đảo, giúp việc di chuyển từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, các khu nghỉ dưỡng, trung tâm đô thị nhanh chóng và thuận tiện.

Đặc biệt, trong tương lai, tuyến tàu điện đô thị từ Cảng Hàng không Phú Quốc dự kiến sẽ đưa khách tham dự sự kiện từ sân bay về thẳng trung tâm hội nghị theo một hành trình liền mạch – mô hình vốn chỉ thấy tại những điểm đến MICE hàng đầu thế giới. Khi hạ tầng đồng bộ, giao thông hiện đại và những công trình biểu tượng cùng hội tụ, Phú Quốc không chỉ sẵn sàng cho APEC 2027, mà còn đang định hình tương lai trở thành một siêu điểm đến hội nghị – nghệ thuật – giải trí của thế giới.