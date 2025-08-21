Cận cảnh vị trí đầu tiên trên quốc lộ 13 được chọn làm hầm chui nghìn tỉ

Khu vực ngã 5 Phước Kiến, các tuyến quốc lộ 13, Phạm Ngọc Thạch﻿, Nguyễn Văn Tiết, không bị ùn tắc, chỉ đông phương tiện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tuyến Huỳnh Văn Cù hướng từ Củ Chi đến Thủ Dầu Một thường xuyên xảy ra ùn ứ, dòng xe tải, container, ô tô con… xếp hai hàng nối đuôi nhau, có thời điểm hàng km.