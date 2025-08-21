Cận cảnh vị trí đầu tiên trên quốc lộ 13 được chọn làm hầm chui nghìn tỉ
Khu vực ngã 5 Phước Kiến là nơi được chọn xây dựng hầm chui đầu tiên trên tuyến quốc lộ 13 tại TPHCM. Tại đây, tuyến Huỳnh Văn Cù hướng từ Củ Chi qua cầu Phú Cường đến Thủ Dầu Một thường xuyên xảy ra ùn ứ, dòng xe tải, container, ô tô con… xếp hai hàng nối đuôi nhau, có thời điểm hàng km.
Ngày 20/8, đại diện Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Dương, trực thuộc UBND TPHCM cho biết, đã tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng hầm chui nút giao ngã 5 Phước Kiến.
Vị trí ngã 5 Phước Kiến gồm các tuyến Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tiết, Huỳnh Văn Cù thuộc phường Thủ Dầu Một và phường Phú Lợi (TPHCM).
Ô tô tải, xe đầu kéo container hướng từ tỉnh Tây Ninh, Củ Chi (TPHCM) chở hàng hóa đi tỉnh lộ 8 đến đường Huỳnh Văn Cù tới ngã 5 Phước Kiến, tiếp tục di chuyển vào đường Phạm Ngọc Thạch để đến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đường Huỳnh Văn Cù quá tải, thường xuyên ùn ứ phương tiện.
Lý do làm hầm chui khu vực ngã 5 Phước Kiến, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đường Huỳnh Văn Cù. Vị trí hầm chui sẽ được thiết kế theo hướng Huỳnh Văn Cù đi Phạm Ngọc Thạch để giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện.
Đây là dự án hầm chui đầu tiên của tỉnh Bình Dương trước sáp nhập và đầu tiên trên tuyến quốc lộ 13 tại TPHCM mới.
Khu vực ngã 5 Phước Kiến, các tuyến quốc lộ 13, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tiết, không bị ùn tắc, chỉ đông phương tiện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tuyến Huỳnh Văn Cù hướng từ Củ Chi đến Thủ Dầu Một thường xuyên xảy ra ùn ứ, dòng xe tải, container, ô tô con… xếp hai hàng nối đuôi nhau, có thời điểm hàng km.
Hướng hầm chui được thiết kế đi từ đường Huỳnh Văn Cù đến Phạm Ngọc Thạch để ra tuyến Mỹ Phước Tân Vạn.
Quốc lộ 13 qua TPHCM có chiều dài hơn 70km, ngã 5 Phước Kiến là nơi đầu tiên được chọn làm hầm chui.
Công trình có hầm bê tông cốt thép, chiều dài gần 630 m, đường dẫn dài 229,6 m, quy mô 4 làn xe. Hầm kín rộng 22,4 m, hầm hở rộng 19,5 m, được bố trí đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, camera giám sát, cây xanh. (Ảnh: phối cảnh hầm chui).
Dự án được UBND tỉnh Bình Dương trước sáp nhập phê duyệt vào cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng. (Ảnh: Phối cảnh khu vực ngã 5 Phước Kiến).
