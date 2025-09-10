Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

10-09-2025 - 08:29 AM | Bất động sản

Nhà của bà Lê Mỹ Phượng (TPHCM) nằm trong dự án giải phóng mặt bằng quốc lộ. Nhà nằm trong hẻm và theo dự án sẽ bị giải tỏa một phần và phần còn lại sau giải tỏa chỉ còn 28 m2, phần 28 m2 này sau giải tỏa sẽ tiếp giáp quốc lộ.

Bà Phượng được biết, nếu sau khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại dưới diện tích tối thiểu thì người dân có quyền yêu cầu Nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại.

Bà Phượng hỏi, vậy phần đất còn lại 28 m 2 nếu Nhà nước thu hồi sẽ tính giá đất mặt tiền hay vẫn tính giá đất hẻm?

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 có quy định:

"Khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Luật này mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu tại khoản 2 Điều 220 của Luật này, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản này được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư".

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 160 thì giá đất cụ thể được áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo định quy định khoản 3 Điều 160 thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

Do đây là vụ việc cụ thể, không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.


