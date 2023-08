Căn hộ 2 phòng ngủ giá gần 70 tỷ đồng, view sân golf nổi tiếng thế giới nhưng chủ lại không được phép ở nhà... quá lâu: Vì đâu nên nỗi?

Căn hộ 2 phòng ngủ nhìn ra sân golf nổi tiếng St. Andrews' Old Course đang được rao bán với giá 2,9 triệu USD (tương đương 69 tỷ đồng). Theo thông cáo báo chí của công ty bất động sản Savills, đây là bất động sản có mức giá tính trên m2 cao nhất thị trường Scotland.

Tòa nhà Hamilton Grand

Tòa nhà Hamilton Grand chứa căn hộ này thuộc sở hữu của Kohler & Co, công ty Mỹ quản lý khách sạn 5 sao Old Course gần đó. Những người sống trong tòa nhà được hưởng một số đặc quyền từ khách sạn như dịch vụ quản gia 24h, đầu bếp riêng, người hướng dẫn chơi golf và dọn phòng. Phòng trị liệu, xông hơi khô, phòng gym và bể nước nóng nằm trong tiện ích khi chủ sở hữu bất động sản trở thành thành viên của spa tại Old Course.



Hamilton Grand chính thức đi vào hoạt động từ năm 1895, từng là một khách sạn đón nhiều nhân vật tầm cỡ như Vua Edward VIII, nhà văn người Anh Rudyard Kipling và ca sĩ người Mỹ Bing Crosby. Sau đó, tòa nhà này chuyển thành trụ sở huấn luyện cho Lực lượng Không quân Hoàng gia trong Thế chiến 2 và làm chỗ ở cho sinh viên cho đến khi Kohler & Co mua lại năm 2010.

Hamilton Grand hiện có 27 căn hộ, một sảnh tiếp tân, phòng tiếp khách riêng tư và sân thượng. Tuy vướng tranh cãi về giá rao bán gấp 3 lần so với những bất động sản tương tự trong khu vực nhưng các căn hộ tại Hamilton Grand đã bán hết vào đầu năm nay. Đại lý niêm yết khẳng định căn hộ đang mở bán là đợt bán lại đầu tiên tại Hamilton Grand.

Khu vực phòng khách phong cách cổ điển của căn hộ

Căn hộ này rộng 317m2 có dịch vụ quản gia 24 giờ, 4 cửa sổ nhìn thẳng ra sân golf lâu đời 600 năm và mang tính biểu tượng nhất trên thế giới Old Course. Theo người môi giới, chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà là một “tay golf cừ khôi”. Còn những người hiện đang sống cùng tòa nhà đều vô cùng giàu có, đến từ khắp nơi trên thế giới, hầu hết là người châu Âu, có cả người Mỹ và Canada.



“Đây là bất động sản trong mơ của bất kỳ tay golf nào bởi tầm nhìn ra sân golf nổi tiếng nhất thế giới”, đại lý bất động sản Savills Jamie Macnab cho biết.

Tầm nhìn ra sân golf biểu tượng Old Course của căn hộ

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chủ nhân tương lai sẽ không thể sống trong căn hộ này toàn thời gian. Phía đại lý bất động sản cho biết, giấy phép quy hoạch ban đầu của Hamilton Grand có một hạn chế chính là việc tất cả các căn hộ “chỉ được phép sử dụng làm ngôi nhà thứ 2”, nên thời gian chủ nhà lưu trú sẽ bị giới hạn.



Bù lại, thiết kế căn hộ với sự kết hợp hòa hợp cả 2 phong cách hiện đại - cổ điển khá ấn tượng. Nhà bếp có tủ lạnh, tủ đông âm tường, không gian ăn uống gần lò sưởi và ban công ngoài trời. Phòng ngủ chính đặt một giường đôi, tủ quần áo âm tường và ghế bành.

Phòng bếp đầy đủ tiện nghi nối liền với không gian sinh hoạt chung gần lò sưởi

Trong khi đó, phòng ngủ thứ 2 kê 2 giường đơn, một tủ quần áo không ngăn và ban công khác. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, trang bị bồn tắm sục hoặc buồng tắm lát gạch với ghế ngồi. 



Nội thất bên trong 2 phòng ngủ của căn hộ

Bất chấp hạn chế về thời gian lưu trú, căn hộ này hiện nhận được khá nhiều sự quan tâm. Công ty bất động sản Savills cho biết họ có 40-50 khách hàng đặt câu hỏi về bất động sản Scotland.



Theo Business Insider, The Sun