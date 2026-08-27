Căn hộ Diamond Sky và lịch sử tăng giá của Sala, Thảo Điền

Sala và Thảo Điền: bài học từ hạ tầng đến giá bất động sản

Một trong những câu hỏi phổ biến người mua bất động sản đặt ra trước khi quyết định là: khu vực này có tiềm năng tăng giá trong tương lai hay không? Với các dự án gắn liền trực tiếp với trục hạ tầng đang được đầu tư, câu trả lời thường được tìm thấy rõ qua chính lịch sử biến động giá của những khu vực đã đi trước.

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Tại TP.HCM, nhiều khu vực từng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về giá bất động sản sau khi các dự án hạ tầng được triển khai. Khu vực Sala, nằm gần trục Mai Chí Thọ và cầu Thủ Thiêm 2 là ví dụ, khi giá bất động sản tại đây tăng mạnh trong giai đoạn hạ tầng khu vực được hoàn thiện. Tương tự, khu vực Thảo Điền, nằm dọc Xa lộ Hà Nội và gần các nhà ga thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, cũng tăng giá song hành với tiến độ hạ tầng giao thông công cộng xung quanh.

Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và chu kỳ tăng giá theo hạ tầng

Một trường hợp khác là khu vực dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần cầu Thủ Thiêm, nơi các dự án đã góp phần thay đổi diện mạo và giá trị bất động sản. Điểm chung của cả ba khu vực này là đều nằm trên hoặc gần các trục hạ tầng giao thông trọng điểm, được đầu tư bài bản và triển khai đồng bộ đã đượ thị trường ghi nhận và phản ánh vào giá.

Trong bối cảnh đó, khu vực quanh Van Phuc City hiện đang trong giai đoạn tương tự những gì Sala hay Thảo Điền từng trải qua ở giai đoạn đầu: hạ tầng giao thông trọng điểm, Quốc lộ 13, Metro số 3B, TOD Hàng Xanh đang được đầu tư đồng loạt với tổng nguồn vốn lên đến hàng chục tỷ USD, trong khi bản thân khu đô thị Van Phuc City với vốn đầu tư 3 tỷ USD đã vận hành ổn định.

Van Phuc City bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng tương tự

Với Diamond Sky, việc dự án tọa lạc tại khu vực đang bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng mạnh, tương tự giai đoạn đầu của nhiều khu vực đã ghi nhận thay đổi tích cực về giá trước đây, là một yếu tố đáng để người mua xuống tiền.

Trung tâm thương mại Diamond Sky Mall 30.000m 2

Điểm đặc biệt nhất của Van Phuc City nằm ở nền tảng đã được hình thành trước khi các động lực hạ tầng mới phát huy tác động. Một khu đô thị đã vận hành với hệ sinh thái tiện ích hiện hữu sẽ có lợi thế khi kết nối vùng được nâng cấp, bởi giá trị không chỉ đến từ khoảng cách di chuyển được rút ngắn, mà còn từ chất lượng sống và khả năng thu hút cộng đồng.

Những chu kỳ phát triển trước đây là cơ sở tham chiếu quan trọng để nhận diện các khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển mình. Với Diamond Sky, câu chuyện không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn ở vị thế đón đầu một chu kỳ phát triển mới của khu Đông TP.HCM. Một chu kỳ tăng giá vượt trội mà nhà đầu tư phải nên nắm bắt.

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