Căn hộ phân khúc chuẩn B+ A&T Sky Garden có gì đặc biệt?

Hệ tiện ích đa tầng hiện đại

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 31/2016/TT-BXD, chung cư được phân thành 03 hạng: A, B và C. Chung cư hạng B cần phải đáp ứng đủ 18/20 tiêu chí đánh giá. Một vài tiêu chí cụ thể như sau: Về quy hoạch, kiến trúc, dự án có mật độ xây dựng không được vượt quá 55% tổng diện tích; hành lang căn hộ tối thiểu 1,5 m; mỗi thang máy phục vụ tối đa 50 căn hộ; tối thiểu 2 căn hộ có 1 chỗ để ô tô; Về dịch vụ - hạ tầng xã hội: Có bệnh viện, phòng khám, trường mầm non, trường tiểu học trong bán kính 1km; Cách đường phố lớn tối thiểu 0,5 km, kết nối giao thông thuận tiện…

A&T Sky Garden tọa lạc tại ngay 2 mặt tiền đường CMT8 & LT.KPV 28 nối ra giao lộ Ngô Quyền & liền kề Quốc Lộ 13 – Một trong những giao lộ quan trọng trực thuộc Thành phố Thuận An. A&T Sky Garden là một trong những dự án có sự "đủ gần" để thừa hưởng trọn vẹn cái sầm uất, nhộn nhịp của phố thị, nhưng vẫn đảm bảo một khoảng cách "đủ yên" để cư dân có thể tận hưởng không gian yên tĩnh, không khói bụi, mang tính chất khép kín đầy riêng tư.

Phối cảnh một góc dự án với vị trí "cạnh sông, bên hồ, trong phố" ngay dưới chân cầu Phú Long tại phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Với lợi thế từ vị trí, nằm ngay tại một lõi dân cư lâu đời, cư dân dễ dàng di chuyển đến các cơ sở hạ tầng xã hội, tiện ích công cộng cần thiết trong đời sống hàng ngày cũng như những vùng kinh tế trọng điểm, kết nối trực tiếp với khu vực trung tâm, khu công nghiệp, khu đô thị lớn như: Chợ Lái Thiêu, Trường học các cấp, Hồ Gươm Xanh, Công viên Ngô Quyền, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Đa Khoa Thuận An, Lotte Mart, Aeon Mall Canary, KCN VSIP 1, Sân Golf Sông Bé, Vincom Plaza, KCN Đồng An 1, Khu Chế Xuất Linh Trung 2, Bệnh viện Quốc Tế Hạnh Phúc, Bến Xe Miền Đông, Đại học Văn Lang, Giga Mall… chỉ từ 2 đến 15 phút di chuyển.

Bên cạnh đó, cuộc sống tại A&T Sky Garden còn mang lại trải nghiệm sống chuẩn "wellness" khi mật độ xây dựng thấp theo chuẩn cao cấp chỉ 34,37%. Dự án này tập trung phần lớn diện tích cho đầu tư xây dựng các tiện ích phục vụ đời sống an cư lý tưởng. Hơn hết, chủ đầu tư đã dành ra 35.8% diện tích cho các mảng xanh, góp phần mang lại môi trường sống gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn cho cư dân.

Phối cảnh "Khu vườn trên mây"- một tiện ích tầng không nổi bật của dự án

Không gian sảnh lounge của căn hộ cũng là một điểm cộng đáng chú ý khi chủ đầu tư trích ra gần 327,3 m2 diện tích, thông 2 tầng với phong cách thiết kế tinh tế, sang trọng để cư dân có thể tiếp khách, ngồi chờ hay gặp gỡ ai đó. Không gian tổ chức hội họp cư dân cũng được bố trí liền kề sảnh đón tiếp, vừa tạo sự thuận lợi trong quá trình di chuyển vừa có thể hưởng trọn cảnh quan sân vườn hay không gian vui chơi. Tại tầng thương mại, cư dân có thể nhanh chóng tìm thấy các siêu thị, cửa hàng café, cửa hàng thời trang… đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm hàng ngày.

Ngoài ra, dự án còn có 4 tầng để xe (gồm 02 tầng hầm và 02 tầng nổi) với tổng diện tích lên đến gần 10,000 m2, đảm bảo tiêu chí mỗi căn hộ có 1 chỗ để xe ô tô. Dự án còn trang bị 14 thang máy nhằm đảm bảo 1 thang máy phục vụ 2 căn hộ và thêm 1 thang máy dùng để di chuyển đến tầng thương mại, sảnh chờ cũng như các tầng tiện ích, giúp nâng tổng số thang máy lên 15 thang cho cả khu căn hộ.

Một trong những điểm thu hút mạnh mẽ của A&T Sky Garden chính là hệ thống tiện ích phong phú và hiện đại. Với hơn 40 tiện ích trải dài từ tầng thương mại đến tầng thượng, cư dân sẽ được tận hưởng trọn vẹn một cuộc sống không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian sống đầy cảm hứng, nơi các cư dân có thể giao lưu, kết nối và tạo dựng những kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè.

Các tiện ích hiện đại, khép kín tạo nên đặc quyền chỉ dành riêng cho cư dân như: Cầu vọng cảnh Sky Bridge ở tầng 21 và tầng thượng; Công viên trên không Oasis Sky Park; Đài quan sát Skyview Conner; Đường dạo bộ trên không Panorama Sky Walk; Khu vui chơi trẻ em Kids Sky land; Hồ bơi chân không; Khu sinh hoạt cộng đồng; Siêu thị mini… Đặc biệt, khu vực "khu vườn trên mây" trên tầng thượng mang đến không gian thư giãn tuyệt vời, nơi cư dân có thể thưởng thức tách cà phê buổi sáng hay tổ chức những bữa tiệc BBQ cùng bạn bè. Thêm vào đó, các chủ nhân căn hộ còn có thể tận hưởng khoảnh khắc cân bằng "Thân – Tâm – Trí" với thiền định và yoga tại Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone. Có thể thấy, A&T Sky Garden là dự án hiếm hoi sở hữu tổ hợp tiện ích tầng không đa dạng tại khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Nam tiến đầu tay đi kèm với chất lượng xây dựng cao cấp vượt tầm giá của một Chủ đầu tư xứ Bắc

A&T Sky Garden – dự án đầu tiên đánh dấu cột mốc của CDT A&T Group tại thị trường miền Nam, được đánh giá cao về chất lượng xây dựng vượt trội trong tầm giá công bố. Dự án áp dụng phương thức xây dựng hiện đại với công nghệ thực thi tiên tiến "vách tường đổ bê tông" nhằm đảm bảo tính cách âm, chịu nhiệt và chống thấm tốt, đảm bảo độ bền vững và an toàn cho công trình. Các tiêu chuẩn về thiết kế và thi công đều được thực hiện nghiêm ngặt, mang đến một không gian sống không chỉ đẹp mà còn an toàn cho cư dân.

Chất lượng xây dựng cao cấp cũng được thể hiện qua việc sử dụng các vật liệu xây dựng tiên tiến và thân thiện với môi trường. Nội thất bàn giao đến từ những thương hiệu uy tín và có tiếng như: Kohler, Toto, Grohe, Mitshubishi, Yale. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn tạo ra một không gian sống trong lành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi cư dân. Bên cạnh đó, nhà quản lý vận hành của dự án cũng là một điểm cộng rất lớn khi CDT A&T Group đã trao trọn niềm tin cho đơn vị Anabuki đến từ Nhật Bản.

Các căn hộ tại A&T Sky Garden có thiết kế theo chiều ngang cho tầm nhìn rộng thoáng và 100% căn hộ có logia, đảm bảo tất cả không gian căn hộ hưởng trọn nguồn sáng tự nhiên tốt cho sức khỏe, giúp không gian luôn ngập tràn sức sống.

Lý giải nguyên nhân vì sao căn hộ đạt phân khúc chuẩn B nhưng giá cả vô cùng "phải chăng", đại diện chủ đầu tư, ông Nghiêm Xuân Thủy Phó Tổng Giám Đốc A&T Bình Dương cho biết: "Vì đây là dự án căn hộ đầu tiên của Tập Đoàn trong hành trình Nam tiến của mình, nên chúng tôi luôn cố gắng đầu tư những gì tốt nhất có thể cho dự án. Cùng với đó, chúng tôi mong muốn tạo dựng một nơi chốn an cư hiện đại, tiện nghi với một mức giá hợp lý. Nhằm mục đích để tất cả cư dân tại phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đều có cơ hội sở hữu một căn nhà lý tưởng hơn là mục tiêu nâng cao lợi nhuận trong kinh doanh của Tập Đoàn."



Với vị trí đắt giá, tiện ích đa dạng và chất lượng xây dựng đạt chuẩn B , dự án này hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng và đầu tư dài hạn cho tương lai.



Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ săn mây - 3 mặt hướng thủy do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services là Nhà phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Đại Trường Sơn, Sen Group, Aplus Land, SC Realty, True Value, New Era, Zland, Garen...