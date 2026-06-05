Căn hộ với thiết kế tối giản, tông màu 'nhẹ nhàng'

Phòng khách nhẹ nhàng, đủ sáng để tâm hồn lắng lại sau một ngày dài. Căn bếp xanh mát, nơi hơi thở của thiên nhiên hòa quyện vào từng bữa cơm ấm nóng.

Phòng ngủ trẻ con rực rỡ sắc màu và ngập tràn sách vở, đồ chơi, như một thế giới nhỏ để trí tưởng tượng bay cao.

Căn hộ được lấp đầy bởi sự sống động, tình yêu và cảm xúc được vun đắp mỗi ngày. Bởi sau cùng, ngôi nhà lý tưởng chính là nơi ta tìm thấy bình yên, niềm vui và sự gắn kết nơi để trở về, để yêu thương và để lớn lên cùng nhau.