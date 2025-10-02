Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình

Đoạn clip dài hơn 1 phút dưới đây được tài khoản faceook có tên Thành Duy đăng tải trong ngày 1/10 và có hơn 1 triệu lượt xem. "Xuống rồi... xuống hẳn rồi. Nghe sao mà nghẹn lòng đến thế...Cả một đời tích góp xây được căn nhà", dòng chia sẻ đính kèm đoạn clip khiến người ta không khỏi thương cảm, xót xa.

Ngôi nhà 2 tầng bị sập xuống sông Gâm là của anh Tuấn (SN 1982) và vợ là chị Bình (SN 1988) ở xã Na Hang (Tuyên Quang). Khi dòng nước lũ cuồn cuộn, đỏ ngầu chảy qua, căn nhà hai tầng khang trang xây dựng bên bờ sông bất ngờ đổ sụp. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây khiến tất cả bàng hoàng, kinh sợ. May mắn, cả gia đình anh Tuấn đã thoát ra ngoài trước khi tai nạn ập đến.

Thông tin trên tờ Tri Thức - Znews, anh Tùng (tổ 13, xã Na Hang, hàng xóm cạnh bên căn nhà bị cuốn trôi) cho biết, khi mất nhà, hai vợ chồng anh Bình đã được hàng xóm bố trí ở trong một căn nhà gỗ gần đó. Vào sáng nay (2/10), mọi người đã cùng mang dụng cụ, mỗi người một tay dọn dẹp tàn dư sau sự cố giúp gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, anh Tùng cũng thông tin thêm anh Tuấn trước đó không lâu đã gặp tai nạn, bị ngã gãy 6 xương sườn, 3 đốt xương sống. Hoàn cảnh gia đình khiến dân trong xóm rất thương. Hiện anh Tuấn đang nằm điều trị tại nhà.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, kết hợp với việc xả lũ từ hồ thủy điện, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Thiên tai gây lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 2/10, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người tử vong, 4 người mất tích do sạt lở và lũ cuốn. Về nhà ở, có 6.336 căn bị ảnh hưởng, trong đó 23 căn hư hỏng hoàn toàn, 26 căn hư hỏng từ 50 - 70%, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Hạ tầng thiết yếu chịu thiệt hại nghiêm trọng: 45 công trình thủy lợi, 20 công trình cấp nước sinh hoạt, 64 cột điện bị hư hỏng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc. Hệ thống điện, thông tin liên lạc tại một số địa phương bị gián đoạn do gãy đổ cột điện, hỏng đường dây và trạm biến áp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 6.500 ha cây trồng bị ngập úng, hư hỏng; gần 240 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ở các địa phương cũng bị ngập và hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Cầu treo qua sông ở thôn Giang Nam bị hư hỏng (Ảnh: Báo Tuyên Quang)