Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc

29-08-2025 - 09:45 AM | Tài chính quốc tế

Không gian tưởng chừng vô dụng này đã được "phù phép" thành một tác phẩm kiến trúc đầy ấn tượng.

Keret House, ngôi nhà được mệnh danh là "mỏng nhất thế giới", tọa lạc tại một con hẻm nhỏ ở Warsaw, Ba Lan. Được xây dựng vào năm 2012, công trình đặc biệt này lấp đầy khoảng trống chỉ rộng từ 91cm đến 122cm giữa hai tòa nhà, nơi trước đây chỉ là bãi đổ rác.

Kiến trúc sư Jakub Szczesny là người đã biến không gian tưởng chừng vô dụng này thành một tác phẩm kiến trúc đầy ấn tượng. Công trình ban đầu không được thiết kế để ở lâu dài mà mang ý nghĩa nghệ thuật. Keret House là một tác phẩm của Tổ chức Nghệ thuật Đương đại Ba Lan.

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 1.

Nhiều người đi ngang qua có lẽ cũng không nhận ra đây là một ngôi nhà

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 2.
Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 3.

Độ mỏng chỉ bằng một sải cánh tay người lớn

Mặc dù có vẻ ngoài kỳ dị, Keret House lại khiến nhiều người bất ngờ khi bước vào bên trong. Với cấu trúc hai tầng, ngôi nhà được trang bị đầy đủ các khu vực chức năng như phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ. Mọi thứ được sắp xếp khéo léo và khoa học, đủ để một người độc thân có thể sống thoải mái.

Để tạo cảm giác thoáng đãng, kiến trúc sư đã sử dụng tông màu sáng và bố trí ánh sáng hợp lý, giúp không gian không bị bí bách. Dù chiều ngang rất hẹp, thậm chí không thể duỗi thẳng chân khi ngồi ở phòng khách, nhưng ngôi nhà vẫn đảm bảo đủ các nhu cầu cơ bản với bếp nhỏ, bồn rửa, và phòng tắm có cả bồn cầu lẫn vòi sen.

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 4.

Hình ảnh đồ họa cho thấy cấu trúc 2 tầng của căn nhà hình tam giác

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 5.

Keret House với chiếc cửa nằm ngang đặc biệt

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 6.

Khi ngồi trong phòng khách, chân người lớn không thể duỗi thẳng

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 7.
Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 8.

Ánh sáng và tông màu sáng tràn ngập muôn nơi

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 9.

Khu bếp có bồn rửa, bếp lò, trạn bếp và tủ lạnh mini còn nhà vệ sinh có bồn cầu và vòi sen

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 10.
Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 11.

Phòng ngủ kiêm phòng làm việc

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 12.

1 người độc thân có thể sống tốt trong ngôi nhà tý hon này

Căn nhà mỏng nhất hành tinh, bên ngoài như 1 trò đùa nhưng bên trong gây sốc- Ảnh 13.

Etgar Keret, người bảo trợ của căn nhà

Công trình này được đặt theo tên của nhà văn Etgar Keret, người bảo trợ cho dự án. Kể từ khi hoàn thành, Keret House không chỉ được trưng bày mà còn được sử dụng để lưu trú ngắn ngày.

Từ tháng 10 năm 2012, Keret House đã mở cửa đón khách tham quan và nhanh chóng trở thành một điểm đến thu hút sự chú ý. Lượng khách tò mò đến xem đông đến mức chủ nhân phải bắt đầu bán vé và yêu cầu đặt lịch trước, biến ngôi nhà độc đáo này thành một điểm du lịch nổi tiếng ở Warsaw.

Nguồn: Business Insider

Theo Thanh Huyền

Doanh nghiệp & tiếp thị

