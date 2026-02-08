Cận Tết, khô cá "biết leo cây" có giá 600.000 đồng/kg

Ngày 8-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khô cá thòi lòi trên địa bàn tỉnh Cà Mau được các cơ sở kinh doanh bán ra thị trường Tết với giá 600.000 đồng/kg.

Khô cá thòi lòi những ngày cận Tết có giá bán 600.000 đồng/kg

Sau khi thu mua cá thòi lòi từ người dân, công nhân sẽ làm và rửa sạch, ướp gia vị rồi đem phơi nắng. Khi cá đến độ khô nhất định, người dân cho vào túi nilon hút chân không và bảo quản trong tủ đông để bán cho khách hàng. Trung bình, hơn 3 kg cá thòi lòi tươi sẽ làm được 1 kg cá khô thành phẩm.

Ngoài di chuyển được dưới nước và trên cạn thì cá thòi lòi còn có khả năng leo cây

"Tôi mua cá thòi lòi tươi của người dân với giá 150.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí thì mỗi kg cá khô cũng còn lời được vài chục ngàn. Những ngày cận Tết, đặc sản khô cá thòi thòi bán rất đắt khách" – đại diện một cơ sở kinh doanh khô ở Cà Mau chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đương (49 tuổi; ngụ xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) cho hay gia đình đã có 2 thế hệ gắn bó với nghề đặt xà di bắt cá thòi lòi. Mỗi chuyến đặt xà di, ông Đương lội bộ ven các khu vực bãi bồi, dưới tán rừng ngập mặn khoảng 10 km.

"Dù "bỏ túi" được trên dưới 1 triệu đồng cho mỗi chuyến đặt xà di nhưng nghề này cực và vất vả lắm. Ai lội rừng không quen thì hôm sau về 2 chân đau rã rời, không đi nổi cùng những vết nhiều thương do gai nhọn và vỏ hàu cắt. Nhà không có đất canh tác nhưng cũng may có công việc trên mà tôi đã nuôi được 3 đứa con khôn lớn" – ông Đương bộc bạch.

Cá thòi lòi (tên khoa học là Periophthalmodon schlosseri) thuộc họ cá bống trắng, có nhiều ở bãi bồi và các khu rừng ngập mặn của Cà Mau. Đây được xem là một trong những loài đặc sản của tỉnh Cà Mau. Ngoài di chuyển được trên cạn và dưới nước thì cá thòi lòi còn có khả năng leo cây khiến khách du lịch rất thích thú mỗi chứng kiến khi đến Cà Mau.



