Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận Tết, khô cá "biết leo cây" có giá 600.000 đồng/kg

08-02-2026 - 14:22 PM | Thị trường

Loài cá đặc sản của Cà Mau sở hữu khả năng leo cây được làm khô bán với gia cao nhưng vẫn "cháy hàng" dịp Tết.

Ngày 8-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khô cá thòi lòi trên địa bàn tỉnh Cà Mau được các cơ sở kinh doanh bán ra thị trường Tết với giá 600.000 đồng/kg.

Cận Tết, khô loài cá biết leo cây giá 600.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Khô cá thòi lòi những ngày cận Tết có giá bán 600.000 đồng/kg

Sau khi thu mua cá thòi lòi từ người dân, công nhân sẽ làm và rửa sạch, ướp gia vị rồi đem phơi nắng. Khi cá đến độ khô nhất định, người dân cho vào túi nilon hút chân không và bảo quản trong tủ đông để bán cho khách hàng. Trung bình, hơn 3 kg cá thòi lòi tươi sẽ làm được 1 kg cá khô thành phẩm.

Cận Tết, khô loài cá biết leo cây giá 600.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Ngoài di chuyển được dưới nước và trên cạn thì cá thòi lòi còn có khả năng leo cây

"Tôi mua cá thòi lòi tươi của người dân với giá 150.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí thì mỗi kg cá khô cũng còn lời được vài chục ngàn. Những ngày cận Tết, đặc sản khô cá thòi thòi bán rất đắt khách" – đại diện một cơ sở kinh doanh khô ở Cà Mau chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đương (49 tuổi; ngụ xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) cho hay gia đình đã có 2 thế hệ gắn bó với nghề đặt xà di bắt cá thòi lòi. Mỗi chuyến đặt xà di, ông Đương lội bộ ven các khu vực bãi bồi, dưới tán rừng ngập mặn khoảng 10 km.

"Dù "bỏ túi" được trên dưới 1 triệu đồng cho mỗi chuyến đặt xà di nhưng nghề này cực và vất vả lắm. Ai lội rừng không quen thì hôm sau về 2 chân đau rã rời, không đi nổi cùng những vết nhiều thương do gai nhọn và vỏ hàu cắt. Nhà không có đất canh tác nhưng cũng may có công việc trên mà tôi đã nuôi được 3 đứa con khôn lớn" – ông Đương bộc bạch.

Cá thòi lòi (tên khoa học là Periophthalmodon schlosseri) thuộc họ cá bống trắng, có nhiều ở bãi bồi và các khu rừng ngập mặn của Cà Mau. Đây được xem là một trong những loài đặc sản của tỉnh Cà Mau. Ngoài di chuyển được trên cạn và dưới nước thì cá thòi lòi còn có khả năng leo cây khiến khách du lịch rất thích thú mỗi chứng kiến khi đến Cà Mau.


Theo Vân Du

Người lao động

Từ Khóa:
Tết, cá khô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá đất hiếm lại ‘nóng’, nguyên nhân đến từ đâu?

Giá đất hiếm lại ‘nóng’, nguyên nhân đến từ đâu? Nổi bật

Sau Nga, Venezuela, Mỹ tung vòng trừng phạt mới nhất vào một quốc gia châu Á, nhắm thẳng vào “hạm đội tàu bóng tối”

Sau Nga, Venezuela, Mỹ tung vòng trừng phạt mới nhất vào một quốc gia châu Á, nhắm thẳng vào “hạm đội tàu bóng tối” Nổi bật

Xoài Tết quá mắc, người bán thấy giá cũng "sợ"

Xoài Tết quá mắc, người bán thấy giá cũng "sợ"

13:47 , 08/02/2026
Vượt cả Apple, Samsung, hãng điện thoại Trung Quốc "ít tiếng tăm" bất ngờ lên số 1 thế giới: Người Việt quen mặt

Vượt cả Apple, Samsung, hãng điện thoại Trung Quốc "ít tiếng tăm" bất ngờ lên số 1 thế giới: Người Việt quen mặt

11:08 , 08/02/2026
Pháo hoa Tết: Loạn giá, trắng hóa đơn

Pháo hoa Tết: Loạn giá, trắng hóa đơn

10:05 , 08/02/2026
Nhộn nhịp cho thuê xe điện dịp Tết

Nhộn nhịp cho thuê xe điện dịp Tết

09:30 , 08/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên