Cẩn thận "sập bẫy" lừa đảo hướng dẫn đồng bộ ứng dụng VNeID mức 2 online

Ảnh minh họa

Mất toàn bộ tiền trong tài khoản khi cài đặt ứng dụng VNeID mức 2 online

Thời gian vừa qua, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận định hiện nay các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã và đang sử dụng những phương thức, thủ đoạn mới hết sức tinh vi.

Các đối tượng lừa đảo lập các trang, hội nhóm trên mạng xã hội Facebook giả mạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng Công an các tỉnh, thành phố, các công ty luật và luật sư có uy tín…quảng cáo có hệ thống chuyên biệt, có tính năng quét được dữ liệu của các nhóm lừa đảo, qua đó có thể hỗ trợ các nạn nhân lấy lại được số tiền đã bị lừa đảo. Để tăng mức độ uy tín, các đối tượng lừa đảo còn lập các tài khoản Facebook “ảo” bình luận nội dung cảm ơn đã giúp đỡ lấy lại tiền. Tiếp đó, khi đã lấy được niềm tin từ nạn nhân, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng đồng thời dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền phí với nhiều lý do khác nhau. Khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền hoặc phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng sẽ chặn liên lạc.

Lợi dụng chính sách khuyến khích người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nâng cấp lên mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, các đối tượng đã tạo ra các ứng dụng giả mạo, sau đó giả danh lực lượng Công an đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu người dân cài đặt để chiếm quyền sử dụng điện thoại di động rồi chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.

Mới đây chị N.T.P (sinh năm 1976, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến Cơ quan Công an trình báo bị đối tượng giả danh lực lượng Công an yêu cầu chị đến Công an phường ngay để khắc phục đồng bộ VNeID mức 2, do đang trong giờ hành chính không thể ra ngay được nên chị hẹn cuối giờ chiều. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị đồng bộ online để đỡ phải đi lại. Chị N.T.P làm theo hướng dẫn của đối tượng, cài đặt ứng dụng có logo VNeID từ đường link đối tượng gửi và khai báo thông tin cá nhân, xác nhận khuôn mặt, vân tay, thông tin tài khoản ngân hàng và số điện thoại trên ứng dụng.

Thực hiện khai báo xong, chị N.T.P tiếp tục làm việc và không để ý điện thoại đến cuối giờ chiều chị có việc cần sử dụng tài khoản ngân hàng thì không đăng nhập được. Sau khi đến ngân hàng kiểm tra chị phát hiện tài khoản đã bị đổi mật khẩu và toàn bộ số tiền trong tài khoản (kể cả sổ tiết kiệm online) đã không cánh mà bay.

Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ việc trên là một trong rất nhiều trường hợp đã xảy ra liên tục trong thời gian qua. Đây là thủ đoạn không mới nhưng được các đối tượng tập trung sử dụng trong thời gian gần đây để tấn công các nạn nhân. Chúng tạo ra các ứng dụng giả mạo, có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật, sau đó dụ dỗ nạn nhân truy cập vào đường link có chứa file cài đặt ứng dụng giả mạo, tải về và cài đặt.

Quá trình cài đặt, ứng dụng yêu cầu nạn nhân cấp quyền truy cập vào các tính năng nhạy cảm của điện thoại như: camera, trợ năng, tin nhắn, bộ sưu tập….hoặc yêu cầu nạn nhân khai báo các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP… để đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Sau đó, đối tượng tấn công chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng của nạn nhân và chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của đối tượng.

Từ tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên CH Play (đối với hệ điều hành Android), App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone).

Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài trên các trang web, kho ứng dụng không chính thống, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị; người dân không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân cho người khác qua điện thoại.