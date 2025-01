Cần Thơ: Giảm ít nhất 50 đơn vị sự nghiệp và 20 phòng chuyên môn cấp huyện

Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ Châu Việt Tha phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại hội nghị, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này, Thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất. Theo đó, dự kiến sắp xếp, hợp nhất 10 sở, ngành và sắp xếp các tổ chức thuộc UBND Thành phố, cơ quan chuyên môn cấp huyện; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và tổ chức tín dụng.

Dự kiến, giảm 5 sở do sắp xếp, hợp nhất; giảm 2 tổ chức (Văn phòng Ban An toàn giao thông và Văn phòng Điều phối nông thôn mới); giảm 20 phòng và tương đương trực thuộc các sở, ngành; giảm ít nhất 50 đơn vị sự nghiệp công lập và 20 phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện; giảm 32 tổ chức hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và 1 tổ chức tín dụng. Các cơ quan, đơn vị hiện đang tập trung xây dựng đề án, hoàn thiện đề án, phương án, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ cũng đã triển khai Nghị định số 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng; Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy; Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW TP. Cần Thơ, vừa ký ban hành Công văn số 02/BCĐ về việc hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, cấp huyện. Theo đó, về tên gọi các cơ quan chuyên môn:

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố:

Giữ nguyên tên Sở Tài chính sau khi hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.

Giữ nguyên tên Sở Nội vụ sau khi hợp nhất Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.

Giữ nguyên tên Sở Xây dựng sau khi hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.

Giữ nguyên tên Sở Khoa học và Công nghệ sau khi hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ.

Giữ nguyên tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Các sở tiếp tục giữ tên gọi theo định hướng Ban Chỉ đạo của Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Cụ thể: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND TP. Cần Thơ, Thanh tra TP. Cần Thơ.

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:

Giữ nguyên tên Phòng Nội vụ sau khi hợp nhất Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ.

Các phòng chuyên môn khác tiếp tục giữ tên gọi như định hướng tại Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19/12/2024 của BCĐ tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW TP. Cần Thơ, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Cụ thể: Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính-Kế hoạch; Thanh tra cấp huyện; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Môi trường (tại huyện); Phòng Tài nguyên và Môi trường (tại quận); Phòng Giáo dục và Đào tạo.