Cần Thơ triển khai gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội

TP. Cần Thơ hiện tại chỉ mới thu hút được 01 dự án nhà ở xã hội (dành cho công nhân) tại các khu công nghiệp. Ảnh An Hòa

Cơ hội tốt cho người mua nhà ở xã hội

Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Mai Như Toàn vừa ký công văn số 1266/SXD-QLN gửi các sở ban ngành, địa phương; chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án cải tạo nhà ở chung cư và đối tượng mua nhà ở xã hội thông tin "Chương trình cho vay đầu tư, mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi từ Agribank".

Theo đó, trong thời gian từ 3/4/2023 - 31/12/2030, Agribank sẽ dành gói tín dụng 30.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đối tượng được vay gói tín dụng này gồm: chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; chủ đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư cũ và người mua nhà thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, đối tượng được vay gói tín dụng này phải là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu công nghiệp; chủ đầu tư các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Các dự án được vay vốn ưu đãi phải nằm trong danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND TP. Cần Thơ công bố và phải đảm bảo các điều kiện sau:

Dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư: dự án được vay vốn phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với người mua nhà: theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014, đối tượng được vay vốn là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 81 của Luật Luật Nhà ở; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở đất ở.

Trường hợp mua nhà ở tại các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, cụ thể là: chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở mới được xét cho vay vốn ưu đãi.

Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải có hợp đồng mua, nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Về lãi suất vay, Agribank áp dụng mức lãi suất cho gói vay giải ngân đến 30/6/2023 là 8,7%/năm đối với chủ đầu tư và 8,2%/năm đối với người mua nhà.

Từ 1/7/2023 lãi suất sẽ theo thông báo của Tổng giám đốc Agribank công bố 6 tháng/lần. Thời gian ưu đãi lãi suất: 03 năm đối với chủ đầu tư và 05 năm đối với người mua nhà. Sau thời gian này sẽ áp dụng lãi suất cho vay thông thường.

Được biết, ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng.

Theo đó, Chính phủ đã giao 4 ngân hàng Agribank, BIDV,Vietcombank, Vietinbank triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng dành cho đối tượng là chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Chương trình tín dụng này tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.

Chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở xã hội dành cho công nhân được hỗ trợ vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện.

Chủ đầu tư khu đô thị STK đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư để tiến tới khởi công xây dựng nhà ở xã hội. Ảnh An Hòa

Đẩy mạnh mời gọi đầu tư nhà ở xã hội

Theo UBND TP. Cần Thơ hiện trên địa bàn có 7 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp với diện tích 5,66 ha.

Trong đó, có 3 dự án đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng với 587 căn hộ, diện tích sàn hơn 31.600 m2. Ba dự án đó là chung cư nhà ở thu nhập thấp Hồng Loan do Công ty cổ phần Thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội do Công ty cổ phần Nam Long – Hồng Phát làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Hai dự án hiện đang triển khai đầu tư xây dựng là chung cư nhà ở xã hội Gia Phúc và chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C với khoảng 1.640 căn, diện tích sàn gần 116.880 m2.

Hai dự án chưa triển khai thực hiện, gồm nhà ở xã hội phường Phước Thới, quận Ô Môn do Công ty TNHH MTV Vũ Thành Dũng làm chủ đầu tư và dự án thiết chế Công đoàn.

Cũng theo UBND TP. Cần Thơ, ước tính đến năm 2030, tổng nhu cầu nhà ở của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn khoảng 8,7 triệu m2 sàn. Trong đó, nhu cầu nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 phát sinh thêm 2 triệu m2 sàn. Giai đoạn 2026 – 2030 dự kiến phát sinh thêm 2,7 triệu m2 sàn.

Mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn cần cung ứng thêm khoảng 232.000m2 sàn nhà ở xã hội, trong khi các dự án đang xây dựng chỉ mới cung cấp được khoảng 134.000m2 sàn.

Do đó, trong giai đoạn 2021 -2030, địa phương dự kiến kêu gọi phát triển mới 339.000m2 sàn nhà ở xã hội, trong đó 62.000m2 sàn sẽ hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến 2025 và 276.000m2 sàn dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm đáp ứng như cầu cho đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Song song đó, địa phương cũng dự kiến kêu gọi đầu tư 78.000m2 sàn nhà ở xã hội dành cho công nhân và 72.000m2 sàn nhà ở xã hội dành cho đối tượng sinh viên.