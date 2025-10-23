Cẩn trọng khi “lướt sóng” vàng, bạc

Chuyên gia Huỳnh Minh Tuấn Founder FIDT.vn 6 bài viết Với việc cặp tỷ giá VND/ USD hạ nhiệt, NHNN sẽ có nhiều dư địa hơn trong các chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là cung tiền và tín dụng. Tại: Fed, tỷ giá và nới room tín dụng của Việt Nam

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT nhận định có 3 nguyên nhân dẫn tới giá vàng đã tăng tới 56% trong 10 tháng đầu năm. Thứ nhất, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), việc cơ quan này hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như kênh giữ giá trị an toàn.

Thứ hai, rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng do căng thẳng thương mại và chính sách thuế quan giữa các nền kinh tế lớn.

Thứ ba, các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng mạnh mua ròng vàng, đẩy nhu cầu lên mức cao kỷ lục.

Theo vị chuyên gia, tại Việt Nam, giá vàng trong nước biến động mạnh do chênh lệch lớn với giá thế giới, có thời điểm lên tới hơn 10%. Tuy nhiên, việc bỏ độc quyền vàng miếng và nghiên cứu triển khai Sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ là "bước ngoặt" trong quản lý, giúp minh bạch hóa dữ liệu, kiểm soát giao dịch bất thường và ngăn chặn đầu cơ...

Các chuyên gia đưa ra cảnh báo về đầu cơ vàng, bạc

Chung quan điểm, chuyên gia kinh tế PGS.TS Ngô Trí Long cũng kỳ vọng khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 chính thức xoá độc quyền vàng, góp phần giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có quy định về thuế với giao dịch mua bán vàng sẽ là giải pháp quan trọng, góp phần tạo sự ổn định, nâng cao tính minh bạch của thị trường vàng và hạn chế đầu cơ. Theo PGS.TS Ngô Trí Long việc áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với giao dịch vàng là cần thiết và phù hợp thông lệ quốc tế, bởi hầu hết các nước đều đánh thuế loại hình này. Quy định này đưa ra không nhằm vào người mua vàng để tích trữ, mà chủ yếu hướng đến những người đầu cơ, giúp hạn chế tình trạng lũng đoạn thị trường. Chính sách này, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ góp phần ổn định thị trường vàng và bảo đảm sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

"Tuy nhiên, việc đánh thuế giao dịch vàng cũng cần tính toán các mức hợp lý theo từng loại đối tượng tham gia trên thị trường vàng cũng như cần tính tới các nguy cơ khiến giá vàng tăng lên, nguy cơ gia tăng trốn thuế hoặc giao dịch ngầm", ông Ngô Trí Long nhấn mạnh.

PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, quy định về thuế với giao dịch mua bán vàng sẽ là giải pháp góp phần tạo sự ổn định, nâng cao tính minh bạch của thị trường vàng và hạn chế đầu cơ

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính-Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, nguyên nhân giá vàng trong nước tăng là do tâm lý tích luỹ của người dân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Vì vậy, giải pháp để bình ổn thị trường vàng trước hết là nâng cao nhận thức về đầu tư vàng của người dân để chống vàng hoá trong dân. Bên cạnh đó, thuế giao dịch mua bán vàng cũng nên có quy định chi tiết hơn.

Từ góc độ nhà đầu tư, bà Chu Phương cảnh báo, trong bối cảnh giá vàng biến động trồi sụt thất thường như hiện nay, nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhất là những người chưa có nền tảng tích sản vững cần rất thận trọng. "Việc bất chấp rủi ro để mua vàng trên thị trường chợ đen không chỉ đối mặt với rủi ro thua lỗ mà cả nguy cơ vàng giả trà trộn", bà Phương cảnh báo.

Bên cạnh vàng, bạc vật chất được quan tâm gần đây khi giá liên tục tăng (tăng 64% kể từ đầu năm) và tâm lý nhiều nhà đầu tư khi so sánh với vàng. Tuy nhiên, xét về dài hạn, ông Huỳnh Minh Tuấn - Nhà sáng lập Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT kiêm Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhận định, bạc chủ yếu mang tính đầu cơ ngắn hạn.

Ngoài ra, các nhà đầu tư phải lưu ý bạc là kênh đầu tư mới mẻ nên các nhà đầu tư cần nâng cao kiến thức, hiểu biết. "Nhà đầu tư không nên đầu tư theo đám đông và không nên vay tiền để mua bạc rất rủi ro khi thị trường biến động", chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long đưa ra cảnh báo.