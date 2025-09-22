Canada, Australia và Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine

(Từ trái qua phải) Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Canada là nước thành viên G7 đầu tiên thực hiện động thái này. Thủ tướng Mark Carney khẳng định quyết định phản ánh cam kết ủng hộ một "tương lai hòa bình cho cả Palestine và Israel", đồng thời bày tỏ lo ngại chính phủ Israel đang tìm cách ngăn chặn khả năng thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai.

Không lâu sau đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, nhấn mạnh đây là nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình sau gần 2 năm xung đột tại Dải Gaza. Ông khẳng định giải pháp hai nhà nước "không phải là phần thưởng cho Hamas", mà là cách duy nhất để ngăn chặn bạo lực leo thang và đưa khu vực thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng nhân đạo. Ông Starmer chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập kích và chiến dịch trên bộ của Israel đã gây ra tình trạng đói nghèo và thương vong nặng nề.

Từ Canberra, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố Australia công nhận một Palestine "độc lập và có chủ quyền", coi đây là sự tiếp nối cam kết lâu dài của nước này đối với giải pháp hai nhà nước - con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững.

Quyết định này được công bố trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza bất chấp sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng quốc tế.

Đáng chú ý, cả ba nước trên đều là đồng minh thân cận của Israel trong nhiều thập kỷ qua. Việc họ đồng loạt công nhận Palestine không chỉ phản ánh sự thất vọng ngày càng gia tăng trước bế tắc của tiến trình "hai nhà nước", mà còn tạo thêm áp lực chính trị và ngoại giao đối với Tel Aviv. Quyết định này đồng thời khiến Israel ngày càng bị cô lập hơn trên trường quốc tế, đặc biệt khi Mỹ - đồng minh chiến lược của Israel - vẫn kiên quyết bác bỏ khả năng công nhận Nhà nước Palestine ở thời điểm hiện tại.

Phản ứng trước bước đi trên, giới lãnh đạo Hamas coi đây là một "tín hiệu tích cực". Ông Basem Naim, thành viên cao cấp của văn phòng chính trị Hamas, nhấn mạnh: "Bất kỳ bước đi nào củng cố quyền lợi hợp pháp của nhân dân Palestine, đặc biệt là quyền tự quyết và sự công nhận một quốc gia Palestine có chủ quyền với thủ đô tại Jerusalem, đều là đáng hoan nghênh". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự công nhận này phải đi kèm với những biện pháp thực tiễn nhằm chặn đứng "các kế hoạch của chủ nghĩa phục quốc Do Thái vốn phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ thực thể chính trị Palestine nào".

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố dứt khoát rằng "sẽ không bao giờ có một nhà nước Palestine". Ông cáo buộc việc công nhận này là "món quà khổng lồ cho khủng bố" sau vụ tấn công ngày 7/10/2023. Ông Netanyahu khẳng định, bất chấp áp lực quốc tế, chính phủ của ông sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây và kiên quyết ngăn chặn sự hình thành của một "nhà nước khủng bố ngay giữa lòng đất nước Israel".

Cùng chung quan điểm, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar lên án quyết định của ba nước phương Tây là "phi lý và vô đạo đức". Ông cho rằng động thái này chẳng khác nào "khuyến khích khủng bố", đồng thời chỉ trích cả Hamas lẫn chính quyền Palestine vì tiếp tục duy trì các chính sách bị cáo buộc là tài trợ cho bạo lực. Ông Saar khẳng định: "Tương lai của đất nước Israel sẽ không được định đoạt ở London hay Paris, mà phải được quyết định tại Jerusalem".