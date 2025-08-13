Candino Limited Edition 2025 – Vẻ đẹp Việt trong món quà mang trái tim Thụy Sỹ

Với Candino cũng như Công ty TNHH Phân phối Sản phẩm Cao cấp LPD và Đồng hồ Galle, đó chính là cách trên cả những chuyến đi xa, người phụ nữ Việt vẫn mang theo một phần diện mạo, tâm hồn và niềm tự hào về dân tộc mình.

Candino Limited Edition 2025 Tinh hoa Thụy Sỹ, Rạng rỡ Việt Nam – phiên bản giới hạn dành riêng cho Việt Nam – không chỉ là đồng hồ xem giờ. Đó là cách mỗi người phụ nữ khẳng định bản sắc dịu dàng, độc lập và thanh nhã trong nhịp sống hôm nay.

Tinh thần Thụy Sỹ – Tâm hồn Việt Nam

Là kết quả của cú bắt tay đầy tâm huyết giữa Candino và Công ty TNHH Phân phối Sản phẩm Cao cấp LPD, Candino Limited Edition 2025 mang trong mình những điều chỉnh tỉ mỉ, nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn thiết kế riêng biệt để tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam.

Giới hạn 800 chiếc toàn thế giới, Candino Limited Edition 2025 là lựa chọn đặc biệt cho những ai trân trọng vẻ đẹp truyền thống, nhưng vẫn bản lĩnh sống hòa hợp giữa hiện đại và cổ điển.

Từng chi tiết là lời nhắn gửi đến vẻ đẹp của phái nữ

Candino Limited Edition 2025 được chế tác với sự nâng niu và thấu hiểu dành riêng cho phụ nữ Việt. Từng đường nét, từng chất liệu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để kể một câu chuyện đầy cảm xúc – về sự duy nhất, về sự tinh tế và bản lĩnh dịu dàng.

Lá cờ Việt Nam ở vị trí 9 giờ: Như một nhắc nhở nhẹ nhàng – rằng, dù có đi bao xa, quê hương vẫn luôn là nơi trái tim tìm về.

Mặt số khảm trai tự nhiên: Mỗi vân trai là một khoảnh khắc độc bản, không trùng lặp – như chính vẻ đẹp duy nhất của mỗi người phụ nữ.

Viền đính đá trang nhã: Lấp lánh một cách vừa phải, như ánh mắt dịu dàng biết nói, như một cử chỉ yêu thương chạm nhẹ vào cổ tay.

Tông màu đỏ, vàng và ngà trai: Gợi nhắc đến nét duyên Á Đông – tinh tế, mềm mại nhưng không kém phần hiện đại và thời thượng.

Phiên bản đính kim cương – Sự tôn vinh cho vẻ đẹp Việt

Bên cạnh thiết kế tiêu chuẩn, Candino Limited Edition 2025 còn được giới thiệu với phiên bản đính kim cương tự nhiên, dành riêng cho những người phụ nữ bạn thật sự muốn trân trọng.

Các cọc số trên mặt số được thay thế bằng những viên kim cương tự nhiên, được kiểm định và đi kèm chứng nhận quốc tế – để không chỉ là một món quà mang giá trị tinh thần, mà còn mang ý nghĩa bền vững theo thời gian.

Từng viên kim cương là một ánh nhìn rực rỡ, một lời khẳng định dịu dàng nhưng đầy nội lực – như chính người phụ nữ mà bạn yêu thương.

800 chiếc – Mỗi món quà là một lời nhắn gửi

LPD không lựa chọn con số ngẫu nhiên. 800 là con số cân bằng, hài hòa âm dương – tượng trưng cho sự bền bỉ, tinh tế và viên mãn – cũng như hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ.

Mỗi chiếc Candino Limited Edition 2025 là một lời chúc gửi đến những người phụ nữ đáng quý nhất. Đó có thể là lời cảm ơn dành cho mẹ, lời động viên gửi đến chính mình, hay đơn giản là sự ghi nhận âm thầm nhưng sâu sắc với những người phụ nữ đã và đang đồng hành bên bạn trong cuộc sống.

Hơn cả một món quà – Là một trải nghiệm trọn vẹn

Candino Limited Edition 2025 không chỉ là một chiếc đồng hồ – mà là một trải nghiệm được LPD trao gửi với tất cả sự tinh tế và trân trọng:

Tặng kèm dây da chính hãng Candino cho 100 khách hàng đầu tiên – để mỗi người phụ nữ dễ dàng biến hóa phong cách theo tâm trạng và hoàn cảnh: thanh lịch khi đi làm, nhẹ nhàng trong buổi cà phê cuối tuần.

Hộp quà thiết kế riêng, với đường nét mềm mại, sắc sảo – như một chiếc váy dạ tiệc đẹp được may đo cho riêng bạn.

Tấm thiệp cảm ơn thủ công, được viết từ trái tim, thay lời chào thân tình dành cho người sở hữu – để món quà không chỉ được mở ra, mà còn được cảm nhận.

Dành cho người phụ nữ mà bạn luôn muốn trân trọng

Candino Limited Edition 2025 là một món quà mang đậm dấu ấn cảm xúc, phù hợp để:

Tự thưởng cho chính mình – như một lời nhắc dịu dàng: rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp sau tất cả những điều bạn đã và đang làm.

Gửi đến mẹ, chị hay người phụ nữ thân yêu – những người luôn âm thầm hy sinh và yêu thương vô điều kiện, mà đôi khi bạn còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Trao tặng cho người đồng hành hay đối tác nữ – như một cách thể hiện sự tôn trọng, tin tưởng và biết ơn theo cách nhẹ nhàng, đằm thắm nhất.

Candino Limited Edition 2025 hiện đã có mặt tại hệ thống Đồng hồ Galle trên toàn quốc.

Đặt mua ngay hôm nay để không bỏ lỡ:

Bộ quà tặng dành riêng cho những khách hàng đầu tiên

Trải nghiệm trực tiếp tại showroom chính hãng

Sở hữu một biểu tượng vẻ đẹp Việt – với tất cả sự tinh tế từ LPD và Candino

Candino Limited Edition 2025 – Khi thời gian cũng biết tôn vinh vẻ đẹp Việt.