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Cảng Odessa đóng cửa, Ukraine thiệt hại hàng tỷ USD

| | Tài chính quốc tế

Ngày 24/7, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận, đất nước đang thực sự bị phong tỏa hải quân.

Cảng Odessa đóng cửa, Ukraine thiệt hại hàng tỷ USD- Ảnh 1.

Nga tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa của Ukraine, ngày 23/7/2026.

“Không tàu thuyền nào có thể vào các cảng của Ukraine do các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa và Chornomorsk”, Tổng thống Zelensky nói.

Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi xác nhận, hoạt động vận chuyển hàng hóa đến các cảng Biển Đen đã bị tạm dừng.

Lực lượng Nga đã tấn công các cảng này trong 96 giờ liên tục bằng tên lửa Onyx, tên lửa đạn đạo Iskander-M và UAV cảm tử.

Cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đã phản ứng nhanh chóng.

Maersk, một tập đoàn vận tải biển khổng lồ của Đan Mạch và là một trong những nhà khai thác container lớn nhất thế giới, đã thông báo tạm ngừng tất cả các dịch vụ thông qua cảng Chornomorsk “cho đến khi có thông báo mới”.

Tất cả hàng hóa nhập khẩu hướng đến cảng Ukraine hiện đang được chuyển hướng đến Constanța ở Romania. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine đang mất đi khả năng xuất nhập khẩu thông qua Biển Đen.

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo, đất nước có thể sớm phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực do các cuộc không kích của Nga.

Theo tờ Financial Times, các nhà kinh doanh đang thảo luận về khả năng chuyển hướng một số hàng hóa qua sông Danube thông qua các cảng của Romania. Cơ sở hạ tầng thay thế này hiện vẫn chưa hoạt động hết công suất.

Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Ukraine thừa nhận, mặc dù các tuyến đường thay thế đã được phát triển từ đầu cuộc chiến, nhưng chúng vẫn chưa được sử dụng triệt để.

Ukraine được nhận định đang mất hàng tỷ USD doanh thu xuất khẩu và không thể nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Ngành nông nghiệp, một trong những nguồn thu nhập chính của đất nước, cũng đang gặp nguy hiểm.

Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngành nông nghiệp Ukraine và một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng trong nước.

Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ukraine hiện đang bị cô lập trên biển, và việc thoát khỏi tình trạng này mà không có sự thay đổi đáng kể về tình hình quân sự trên biển sẽ vô cùng khó khăn.

Hy vọng duy nhất còn lại của Ukraine nằm ở các đồng minh phương Tây, nhưng dường như khả năng phá vỡ sự phong tỏa của họ vào thời điểm này là rất hạn chế.

Theo South Front

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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