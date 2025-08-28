Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố nước này có quyền yêu cầu được hưởng một phần tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa.

“Chúng tôi có quyền đối với một phần, thậm chí là phần đáng kể trong số tài sản đó. Chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Đây không chỉ là vấn đề bồi thường cho sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột, mà còn là khoản bồi thường cho những thiệt hại kinh tế mà Azerbaijan phải chịu vì Nga”, Tổng thống Aliyev nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Al-Arabiya.

Lãnh đạo Azerbaijan nhấn mạnh, từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, Baku đã ủng hộ "toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi luôn ủng hộ Ukraine và tiếp tục duy trì quan điểm này", ông khẳng định.

Đồng thời, ông Aliyev bác bỏ cáo buộc rằng Baku phải chịu trách nhiệm về sự rạn nứt trong quan hệ song phương. “Azerbaijan không chịu trách nhiệm cho sự xấu đi trong quan hệ với Nga và sẽ không bao giờ chấp nhận các hành động gây hấn hay thiếu tôn trọng”, ông nói thêm.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mỹ và châu Âu đã đóng băng khoảng một nửa trong số 640 tỷ USD dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga, tương đương với hơn 300 tỷ USD.

Hiện có hơn 200 tỷ EUR tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được cất giữ tại Euroclear.

T﻿heo EADaily