Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căng thẳng trừng phạt giữa các nước lớn tác động mạnh lên giá vàng

24-10-2025 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá vàng thế giới bật tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 24/10, khi căng thẳng địa chính trị leo thang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý về dữ liệu lạm phát Mỹ, được xem là tín hiệu then chốt trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới.

Theo dữ liệu cập nhật rạng sáng 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.132,76 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 2% lên 4.145,60 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này từng rơi xuống gần mức thấp nhất trong hai tuần.

Đầu tuần, giá vàng lập kỷ lục 4.381,21 USD/ounce, nhưng ngay sau đó ghi nhận cú giảm mạnh nhất trong 5 năm, phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng.

Căng thẳng trừng phạt giữa các nước lớn tác động mạnh lên giá vàng- Ảnh 1.

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá vàng thế giới bật tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 24/10. Ảnh: Reuters.

“Tất cả các yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng trong năm nay vẫn nguyên vẹn. Việc giá giảm vừa qua chỉ tạo cơ hội cho lực mua mới, nhất là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại đang gia tăng”, ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals - nhận định.

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng khoảng 57%, nhờ tác động từ căng thẳng toàn cầu, bất ổn kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và nhu cầu mua ròng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Một trong những yếu tố mới nhất hỗ trợ giá là lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga. Ngày 22/10, Tổng thống Donald Trump đã áp đặt biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine, nhắm vào các “ông lớn” dầu khí như Lukoil và Rosneft, động thái được xem là cứng rắn hơn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Song song đó, Washington cũng đang xem xét hạn chế xuất khẩu phần mềm và công nghệ sang Trung Quốc, đáp trả việc Bắc Kinh siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - nguồn nguyên liệu chiến lược trong ngành công nghiệp công nghệ cao.

Căng thẳng trừng phạt giữa các nước lớn tác động mạnh lên giá vàng- Ảnh 2.

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng khoảng 57%, nhờ tác động từ căng thẳng toàn cầu. Ảnh: ABC News

Tâm điểm thị trường hiện hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào 24/10, được kỳ vọng sẽ cho thấy lạm phát cơ bản tháng 9 duy trì ở mức 3,1%. Số liệu này sẽ là căn cứ quan trọng cho Fed trong quyết định lãi suất sắp tới.

Giới phân tích cho rằng khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng này gần như đã được thị trường định giá, và thêm một đợt cắt giảm nữa có thể diễn ra vào tháng 12. Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng là tài sản không sinh lời, thường có xu hướng tăng giá.

Ngân hàng JP Morgan dự báo giá vàng có thể đạt trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026, nhờ nhu cầu đầu tư và mua ròng từ các ngân hàng trung ương duy trì ở mức cao, khoảng 566 tấn mỗi quý trong năm tới.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 1,1% lên 49,07 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.629,44 USD/ounce, trong khi palladium nhích 0,4% lên 1.453,90 USD/ounce.

Giá vàng thế giới lập đỉnh, giá vàng tại một nước Đông Nam Á lại rẻ bất ngờ

Theo Hồng Nhung

Tiền phong

Từ Khóa:
giá vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà Trắng xác nhận ông Trump sắp gặp ông Tập: Ở đâu, khi nào?

Nhà Trắng xác nhận ông Trump sắp gặp ông Tập: Ở đâu, khi nào? Nổi bật

Sau Ấn Độ, thêm một khách sộp lập tức ngừng mua dầu Nga: Moscow rơi vào thế khó

Sau Ấn Độ, thêm một khách sộp lập tức ngừng mua dầu Nga: Moscow rơi vào thế khó Nổi bật

Nóng: Ông Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada chỉ vì 1 đoạn quảng cáo

Nóng: Ông Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada chỉ vì 1 đoạn quảng cáo

10:41 , 24/10/2025
'Chợ hôn nhân' Trung Quốc: Nơi tình yêu bắt đầu từ… cha mẹ

'Chợ hôn nhân' Trung Quốc: Nơi tình yêu bắt đầu từ… cha mẹ

10:22 , 24/10/2025
Porche chính thức từ bỏ xe điện: Thừa nhận ô tô hybrid mới là chân ái, sẽ cắt giảm 4.000 nhân sự để tạo bước ngoặt

Porche chính thức từ bỏ xe điện: Thừa nhận ô tô hybrid mới là chân ái, sẽ cắt giảm 4.000 nhân sự để tạo bước ngoặt

09:38 , 24/10/2025
Tổng thống Donald Trump ân xá vô điều kiện cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao

Tổng thống Donald Trump ân xá vô điều kiện cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao

09:10 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên