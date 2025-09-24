Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căng thẳng vì chuyện thang cuốn dừng đột ngột khi Tổng thống Mỹ Trump đến Liên Hợp Quốc

24-09-2025 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump và Phu nhân đến họp Đại hội đồng LHQ ngày 23/9. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và Phu nhân đến họp Đại hội đồng LHQ ngày 23/9. (Ảnh: Reuters)

Quan chức Liên Hợp Quốc đã tìm ra lý do thang cuốn đột ngột dừng lại ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân bước lên, khi đến dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ).

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nói đùa về sự cố này trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới ngày 23/9, khi máy nhắc chữ cũng không hoạt động.

"Đây là hai điều tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc - một thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ hỏng", Tổng thống Mỹ Trump nói trước Đại hội đồng gồm 193 thành viên, khiến một số người bật cười.

Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt không vui vẻ về điều này.

"Nếu ai đó ở Liên Hợp Quốc cố tình dừng thang cuốn khi Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân đang bước lên, họ cần phải bị sa thải và điều tra ngay lập tức", bà Leavitt viết trong bài đăng trên mạng xã hội X sau vụ việc.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, thông tin từ bộ xử lý trung tâm của thang cuốn cho thấy nó "đã dừng lại sau khi cơ chế an toàn trên bậc thang được kích hoạt".

Ông cho biết người quay phim của Tổng thống Trump đã đi ngược lên thang cuốn để ghi lại cảnh ông cùng Đệ nhất Phu nhân Melania.

"Người quay phim có thể đã vô tình kích hoạt chức năng an toàn. Cơ chế an toàn được thiết kế để ngăn người hoặc vật vô tình bị kẹt hoặc bị kéo vào bánh răng", ông Dujarric cho biết.

Nhà Trắng chưa trả lời đề nghị bình luận về phát biểu của đại diện LHQ.

Về máy nhắc chữ, ông Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại hội đồng: "Tôi chỉ có thể nói rằng ai vận hành máy nhắc chữ này sẽ gặp rắc rối lớn".

Tuy nhiên, một quan chức LHQ cho biết Nhà Trắng điều khiển máy nhắc chữ của riêng họ.

Sau khi ông Trump phát biểu xong, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock khẳng định: "Máy nhắc chữ của Liên Hợp Quốc hoạt động hoàn hảo".

Trong bài phát biểu đề cập đến rất nhiều vấn đề, nhà lãnh đạo Mỹ dùng chuyện chiếc thang cuốn bị hỏng và máy nhắc chữ không hoạt động để nhấn mạnh những lời phàn nàn của ông về LHQ.

"Nếu đệ nhất phu nhân không khỏe mạnh, bà ấy đã ngã, nhưng bà ấy vẫn khỏe", ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông đã góp công chấm dứt 7 cuộc xung đột và chiến tranh mà chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ LHQ, đồng thời đặt câu hỏi về mục đích của tổ chức liên chính phủ này.

Ông liệt kê các cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan; Campuchia và Thái Lan; Israel và Iran; Ấn Độ và Pakistan; Rwanda và CHDC Congo; Ai Cập và Ethiopia; và Serbia và Kosovo.

Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ miễn thuế cho các quốc gia nghèo

Theo Bình Giang

Tiền phong

