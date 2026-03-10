Canh bạc OpenAI trị giá 64 tỷ USD của Masayoshi Son

Khi đã “máu” đầu tư, sự nhiệt tình của Masayoshi Son gần như không có giới hạn. Nhưng SoftBank, công cụ đầu tư do ông điều hành lại phải đối mặt với nhiều ràng buộc hơn. Cổ phiếu của tập đoàn Nhật Bản này đã giảm gần một nửa chỉ trong bốn tháng, khi những câu hỏi xuất hiện ngày càng nhiều về vấn đề quy mô tham gia của họ vào OpenAI.

Lần gần nhất cổ phiếu SoftBank giảm mạnh là vào năm 2021, và sau đó thị trường gấu (thị trường trên đà đi xuống)toàn cầu xuất hiện khoảng tám tháng sau. Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu lần sụt giảm hiện tại có phải là tín hiệu tương tự?

Cổ phiếu SoftBank giảm 9,8% trong phiên giao dịch ngày thứ hai, mất giá hơn gấp đôi so với mức giảm của toàn thị trường Nhật Bản. Nguyên nhân đến từ các báo cáo cho rằng OpenAI và Oracle đã từ bỏ kế hoạch mở rộng một trung tâm dữ liệu tại bang Texas thuộc dự án Stargate, vốn được hậu thuẫn chung và có sự tham gia của SoftBank.

Tháng trước, SoftBank đồng ý đầu tư 30 tỷ USD vào vòng gọi vốn mới trị giá 110 tỷ USD của OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT. Khoản đầu tư này nâng tổng số tiền SoftBank rót vào OpenAI lên 64,6 tỷ USD, đổi lấy 13% cổ phần.

Theo S&P Global, hơn một nửa danh mục đầu tư trị giá 320 tỷ USD của SoftBank hiện nằm trong các tài sản chưa niêm yết và kém thanh khoản. Tháng này, hãng xếp hạng tín nhiệm đã hạ triển vọng của SoftBank xuống tiêu cực, dù công ty vốn đã mang mức xếp hạng “rác” (junk), do lo ngại về thanh khoản và chất lượng tín dụng yếu của OpenAI.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi SoftBank đang tìm kiếm các khoản vay bắc cầu để tài trợ cho khoản đầu tư này trong khi chờ bán bớt một số tài sản khác. Tập đoàn vẫn sở hữu nhiều tài sản thanh khoản, bao gồm 80 tỷ USD cổ phần tại nhà thiết kế chip Arm. Năm ngoái, SoftBank cũng đã bán cổ phần tại Nvidia để tài trợ cho một khoản đầu tư OpenAI trước đó.

Tuần trước, công ty cũng tiến hành thương vụ IPO trị giá 1 tỷ USD tại New York cho nền tảng thanh toán số Nhật Bản PayPay, bất chấp những bất ổn tại Trung Đông.

Ở góc độ tổng thể, lịch sử của SoftBank thường là những chu kỳ phấn khích đầu tư. Masayoshi Son hứng thú với một xu hướng mới, các khoản đầu tư trở nên ngày càng lớn, đòn bẩy tài chính tăng cao cho đến khi cổ đông hoặc chủ nợ (thường là cả hai) buộc phải kìm lại.

Đôi khi ông đi trước thời đại, như khi đầu tư sớm vào Alibaba của Trung Quốc hay khi mở rộng quy mô quỹ đầu tư mạo hiểm với Vision Fund trị giá 100 tỷ USD năm 2017. Nhưng cũng có những khoản đặt cược thất bại, như trường hợp WeWork, thương vụ mà Son có lẽ muốn quên đi mãi mãi.

Các công ty khác liên quan đến OpenAI cũng đang gặp khó khăn. Cổ phiếu của Oracle và CoreWeave đều đã giảm hơn 40% kể từ khi SoftBank đạt đỉnh vào cuối tháng 10.

Tuy vậy, SoftBank vẫn sở hữu danh mục đầu tư đa dạng ngoài OpenAI. Gần đây, công ty đã chi hơn 9 tỷ USD để đầu tư vào robotics và một quỹ đầu tư hạ tầng số.

Việc nắm giữ cổ phần kém thanh khoản không phải điều hiếm thấy ngay cả nền tảng môi giới Robinhood cũng vừa ra mắt một sản phẩm tương tự. Nhưng với quy mô lớn, danh tiếng và xu hướng sử dụng đòn bẩy tài chính mạnh, SoftBank trở thành một trong những cách dễ tiếp cận nhất để đầu tư vào các xu hướng Big Tech.

Điều đó cũng khiến cổ phiếu của họ thường là thứ bị bán đầu tiên khi niềm tin vào các “siêu xu hướng” của Masayoshi Son lung lay. Hiện tại, SoftBank là một trong những cách trực tiếp nhất để nhà đầu tư phổ thông đặt cược vào OpenAI theo cả hai chiều tăng hoặc giảm.

Theo: Financial Times