Cú 'liều' chấn động trong năm 2025 của Masayoshi Son: Chỉ trong vòng 10 tháng, Softbank đã lo đủ 40 tỷ USD để rót vào OpenAI

31-12-2025 - 12:54 PM | Tài chính quốc tế

Liệu đây có phải cú "liều ăn nhiều" của Masayoshi Son hay không?

Nguồn tin của CNBC tiết lộ, SoftBank đã hoàn tất cam kết đầu tư 40 tỷ USD vào OpenAI.

Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này, tập đoàn đầu tư khổng lồ của Nhật Bản đã chuyển khoản cuối cùng từ 22 tỷ đến 22,5 tỷ USD vào tuần trước, những nguồn tin này yêu cầu giấu tên để thảo luận chi tiết về giao dịch.

Trước đó, SoftBank đã đầu tư 7,5 tỷ USD vào nhà sản xuất ChatGPT và huy động thêm 11 tỷ USD từ các nhà đầu tư đồng hành. Điều này được tập đoàn Nhật Bản xác nhận trong một thông cáo báo chí, nâng tổng cam kết cuối cùng lên 41 tỷ USD. Khoản đầu tư này đưa cổ phần của SoftBank trong công ty lên khoảng 11%.

CNBC đưa tin vào tháng hai rằng công ty đang hoàn tất khoản đầu tư 40 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp do Sam Altman điều hành với mức định giá trước đầu tư là 260 tỷ USD.

Vào thời điểm đó, CNBC đưa tin rằng khoản tài trợ sẽ được giải ngân trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng. Một phần tiền được dành để hỗ trợ liên doanh Stargate về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo của OpenAI với Oracle và SoftBank.

Những tháng gần đây, các công ty đã chi mạnh tay để xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ cơn sốt các giải pháp AI và nhu cầu tính toán ngày càng tăng.

Riêng OpenAI đã cam kết đầu tư hơn 1,4 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong vài năm tới, bao gồm các thỏa thuận với các nhà sản xuất chip Nvidia, Advanced Micro Devices và Broadcom.

Trong những năm qua, SoftBank đã đặt cược lớn vào các công ty công nghệ và AI và là một nhà đầu tư sớm vào nhà sản xuất chip Nvidia. Hôm thứ hai, tập đoàn này đã đồng ý trả 4 tỷ USD cho công ty đầu tư trung tâm dữ liệu DigitalBridge để tăng cường nỗ lực thúc đẩy AI của mình.

Tháng trước, SoftBank đã thanh lý toàn bộ 5,8 tỷ USD cổ phần của mình tại Nvidia, một công ty hưởng lợi lớn từ AI.

Một nguồn tin khác quen thuộc với động thái bán cổ phần đã nói với CNBC vào thời điểm đó rằng việc bán cổ phần, kết hợp với các nguồn tiền mặt khác, sẽ hỗ trợ khoản đầu tư vào OpenAI.

Công ty khởi nghiệp này, được cho là đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đã nhận được hàng tỷ USD tài trợ trong những năm qua từ gã khổng lồ công nghệ Microsoft.

Đầu tháng này, CNBC đưa tin rằng OpenAI đang thăm dò khả năng nhận được khoản đầu tư hơn 10 tỷ USD từ Amazon.

Disney cũng là một nhà đầu tư gần đây, sau thỏa thuận đầu tư vốn chủ sở hữu trị giá 1 tỷ USD cho phép người dùng trình tạo video Sora của OpenAI tạo nội dung với các nhân vật được cấp phép như Chuột Mickey.

Theo: CNBC

Theo Phương Linh

