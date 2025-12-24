Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo: Ai đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của bạn? 30 giây để "vạch mặt" kẻ xâm nhập trên Facebook và Zalo

24-12-2025 - 17:21 PM | Kinh tế số

Sẽ đáng sợ biết bao nếu một ngày bạn nhận ra, Facebook hay Zalo riêng tư của mình lại có những "vị khách không mời" đang âm thầm ẩn nấp và theo dõi.

Facebook và Zalo không chỉ là ứng dụng, đó là nơi cất giữ những bí mật đời tư và các mối quan hệ quan trọng nhất. Thế nhưng, sự chủ quan đôi khi khiến chúng ta vô tình mở cửa cho những "vị khách không mời". Để tìm lại sự an tâm, hãy bắt đầu cuộc "thanh lọc" với Facebook. 

Không cần là một chuyên gia công nghệ, bạn chỉ cần truy cập vào phần Cài đặt & Quyền riêng tư, tìm đến mục Mật khẩu và bảo mật. Tại đây, danh sách trong phần "Nơi bạn đã đăng nhập" chính là chiếc gương chiếu yêu chân thực nhất. 

Cảnh báo: Ai đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của bạn? 30 giây để

Hãy rà soát thật kỹ, nếu phát hiện bất kỳ tên thiết bị lạ hoắc hay một vị trí địa lý mà bạn chưa từng đặt chân đến, hãy hành động ngay lập tức: Nhấn chọn thiết bị đó và Đăng xuất. Đó là cách nhanh nhất để tống khứ kẻ gian ra khỏi không gian riêng của bạn.

Cảnh báo: Ai đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của bạn? 30 giây để

Nhưng chỉ đuổi họ đi thôi là chưa đủ, bạn cần phải "khóa cửa" lại thật chặt. Đừng tiếc vài giây để kích hoạt tính năng Cảnh báo đăng nhậpXác thực 2 yếu tố. Hãy tưởng tượng tính năng này như một lớp khóa vân tay kiên cố; bất cứ ai cố tình cạy cửa vào nhà bạn từ một thiết bị lạ, hệ thống sẽ lập tức hú còi báo động qua email hoặc thông báo ứng dụng. Sự phiền toái nhỏ của việc nhập mã xác thực chẳng là gì so với cảm giác an toàn tuyệt đối mà nó mang lại.

Cảnh báo: Ai đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của bạn? 30 giây để

Đối với Zalo - nền tảng liên lạc thường được dùng cho công việc và gia đình thì nguy cơ bị theo dõi còn đáng sợ hơn. Những dấu hiệu xâm nhập trên Zalo thường rất tinh vi: một tin nhắn "đã đọc" khi bạn chưa hề chạm vào, hay mật khẩu bỗng dưng bị thay đổi. Đừng lờ đi những linh cảm bất an đó. Hãy mở ngay ứng dụng, vào mục Tài khoản và bảo mật và kiểm tra Lịch sử đăng nhập. Nguyên tắc vẫn là sự dứt khoát: Thấy thiết bị lạ, hãy đăng xuất ngay lập tức và đổi mật khẩu mới đủ mạnh.

Cảnh báo: Ai đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của bạn? 30 giây để

Cảnh báo: Ai đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của bạn? 30 giây để

Cảnh báo: Ai đang âm thầm đọc trộm tin nhắn của bạn? 30 giây để

Sự riêng tư trong thời đại số mong manh hơn chúng ta tưởng. Những kẻ đánh cắp thông tin luôn rình rập trong bóng tối, chờ đợi một phút lơ là của người dùng. Việc kiểm tra và thay đổi mật khẩu định kỳ không chỉ là thao tác kỹ thuật, đó là cách bạn trân trọng và bảo vệ cuộc sống của chính mình. Hãy thực hiện ngay hôm nay, trước khi quá muộn.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

Zalo

