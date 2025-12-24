Phát hiện kho chứa nước giặt giả tại phường Láng, Hà Nội, toàn bộ hàng hóa vi phạm phải tiêu hủy

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng giả mạo nhãn hiệu

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện việc quảng cáo kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội mặt hàng nước giặt mang nhãn hiệu Power Clean và hình "vết loang" sản xuất bởi Công ty Cổ phần sản xuất công nghệ cao Soon Teak Đông Nam Á.

Đáng chú ý, hình "vết loang" này đã được bảo hộ bởi chủ thể quyền là Công ty Unilever (UNILEVER GLOBAL IP LIMITED). Sau khi phối hợp với chủ thể quyền và căn cứ kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, Đội Quản lý thị trường số 1 đồng loạt triển khai kiểm tra tại các khâu bán lẻ và sản xuất.

Ngày 8/12, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra Hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh 1978, địa chỉ tại ngõ 102/20 phố Pháo Đài Láng, phường Láng. Tại đây, đơn vị phát hiện 144 túi nước giặt Power Clean vi phạm, có tổng trị giá gần 8 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị xác định hộ kinh doanh đã quảng cáo, bán hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Facebook.

Từ kết quả kiểm tra tại hộ kinh doanh trên, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc hàng hóa vi phạm. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội Quản lý thị trường số 1 nhận định có dấu hiệu vi phạm tại khâu sản xuất.

Do đó, cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đối với Công ty Cổ phần sản xuất công nghệ cao Soon Teak Đông Nam Á (trụ sở chính tại N04.NV16 Khu đô thị Sunny Garden City, thôn Sài Khê, xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện và tạm giữ 75 túi nước giặt mang nhãn hiệu Power Clean và hình "vết loang" để tiếp tục xác minh và làm việc với Giám đốc Công ty này.

Qua nhiều ngày thực hiện biện pháp nghiệp vụ và thẩm tra, xác minh trong nhiều ngày, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp này đã sản xuất, đặt gia công và kinh doanh tổng cộng 18.803 túi nước giặt Power Clean xâm phạm quyền nhãn hiệu. Trong tổng số 1.803 túi nước giặt, 18.728 túi đã được bán ra thị trường, thu về hơn 789 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sử dụng Facebook và website để quảng bá sản phẩm vi phạm, đồng thời vi phạm nhiều quy định trong hoạt động thương mại điện tử như: Cung cấp thông tin hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet; Công bố không đầy đủ trên website thương mại điện tử thông tin về chủ sở hữu website theo quy định; Không xây dựng cho người tiêu dùng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử...

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 15/12, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt đối với Hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh 1978 số tiền 25 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xử phạt đối với Công ty Soon Teak Đông Nam Á với nhiều hành vi, trong đó có sản xuất, đặt gia công hàng hóa xâm phạm quyền nhãn hiệu, vi phạm trong thương mại điện tử và quảng cáo, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp.

Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính đề xuất và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là hơn 1 tỷ đồng.