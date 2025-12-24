Dự kiến chi tiết cách tính điểm và xếp hạng công dân số: Làm thế nào để trở thành "công dân tích cực" 350 điểm?

Phụ lục IV kèm theo Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi đã xây dựng bộ chỉ số tính điểm công dân số theo 4 nhóm và phân hạng công dân số. Việc tính điểm nhằm khuyến khích người dân tham gia phát triển công dân số, không xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Nguyên tắc xây dựng, sử dụng hệ thống điểm công dân số gồm:

- Hệ thống điểm công dân số nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số; không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Hành vi vi phạm pháp luật được xử lý theo quy định hiện hành; trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể cảnh báo hoặc tạm dừng cộng điểm cho đến khi khắc phục xong.

- Mỗi hoạt động được ghi nhận phải có nguồn dữ liệu xác thực, tự động, minh bạch, bảo đảm chống gian lận.

- Các nhóm hoạt động được chuẩn hóa để tránh trùng lặp; trường hợp có nguy cơ trùng, áp dụng nguyên tắc tính điểm một lần ưu tiên.

- Mức điểm và giới hạn năm được thiết kế cân đối, tránh khuyến khích lặp lại hành vi chỉ nhằm mục đích tích điểm.

Về bộ chỉ số tính điểm cụ thể, bộ chỉ số nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang trực tuyến, tiết kiệm chi phí xã hội, tăng hiệu quả phục vụ và được chia thành 3 nhóm:

- Nhóm Quản lý & xác thực dữ liệu cá nhân: Đảm bảo công dân hoàn thiện hồ sơ định danh số, duy trì tính chính xác và tin cậy của dữ liệu cá nhân trong hệ thống. Tạo nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ số an toàn, đồng bộ và chống gian lận.

- Nhóm Sử dụng dịch vụ số xác thực qua VNeID: Khuyến khích công dân sử dụng các dịch vụ số thiết yếu như thủ tục hành chính, tài chính, y tế, giáo dục. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang trực tuyến, tiết kiệm chi phí xã hội, tăng hiệu quả phục vụ.

- Nhóm Tham gia cộng đồng và đóng góp xã hội: Tạo điều kiện để công dân tham gia vào quy trình xây dựng chính sách, giám sát hoạt động của cơ quan công quyền và phản ánh kịp thời các sự cố trên môi trường số. Nâng cao tính minh bạch, dân chủ và sự đồng hành của người dân trong quản trị nhà nước số.

Về phân loại mức độ công dân số, có 3 hạng:

- Công dân số Tích cực (≥350 điểm): Công dân tham gia đầy đủ, thường xuyên, đóng góp tích cực vào các hoạt động số, được hưởng tất cả cách chính sách ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết này.

- Công dân số Cơ bản (100–349 điểm): Công dân đã tham gia một số hoạt động số cơ bản (quản lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, y tế số…), được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết này.

- Chưa xếp hạng (<100 điểm): Công dân ít hoặc chưa tham gia các hoạt động số, chỉ hưởng hỗ trợ cơ bản.