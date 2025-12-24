Một phường ở TPHCM đã phủ 100% camera thông minh

Ngày 24-12, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết toàn bộ địa bàn đã được lắp camera thông minh.

Công an phường Tân Hưng đã phủ camera thông minh.

Các tính năng của camera gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi, nhận diện đối tượng nghi vấn, theo dõi đối tượng có biểu hiện nghi vấn (như cướp giật chạy chậm, quan sát xung quanh, đi lại 2-3 lần cùng 1 tuyến đường, biển số có dấu hiệu làm giả), khoanh vùng đối tượng và thông báo trung tâm chỉ huy.

Trước đó, sáng 24-12, hệ thống này được đưa vào vận hành, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương đô thị, giữ vững an ninh trật tự.

Hệ thống camera ở phường Tân Hưng tích hợp AI được triển khai bao phủ 100% địa bàn, tập trung khu vực trọng yếu, điểm nóng về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Camera thông minh với nhiều tính năng vượt trội.