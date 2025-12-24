Hà Nội: Xử lý nghiêm các shipper chở hàng che khuất biển số “né” camera AI

Ngày 23/12/2025, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 phối hợp cùng Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại trung tâm điều hành, các cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24, giám sát trực tiếp các tuyến đường trọng điểm. Hệ thống camera AI có khả năng tự động nhận diện các hành vi bất thường như chở hàng cồng kềnh, đặc biệt là các trường hợp biển số bị che lấp bởi hàng hóa hoặc các vật dụng khác.

Hình ảnh vi phạm được phát hiện qua camera AI.

Ngay khi phát hiện vi phạm, hình ảnh sắc nét được truyền tức thời đến các tổ tuần tra đang cắm chốt trên đường. Đây là căn cứ pháp lý không thể chối cãi để lực lượng chức năng dừng xe và xử phạt tại chỗ.

Ghi nhận trong khoảng một giờ làm việc tại nút giao Kim Ngưu – cầu Lạc Trung, Tổ công tác Đội CSGT số 4 đã liên tiếp phát hiện, xử lý 5 trường hợp shipper vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đa phần các phương tiện này đều mắc lỗi chở hàng cồng kềnh, đặc biệt là hành vi che lấp biển số để đối phó với camera giám sát.

Tổ TTKS trên tuyến dừng phương tiện vi phạm để xử lý.

Dừng xe kiểm tra trường hợp anh T.V.Q. (SN 1992, Hà Nội), lực lượng chức năng chỉ rõ hành vi chở hàng làm lấp mất biển số. Anh Q. thừa nhận vi phạm và được yêu cầu tháo dỡ hàng hóa, khôi phục nguyên trạng biển số ngay tại chỗ. Tương tự, anh T.Y.T. (SN 1995), một người giao hàng tự do, cũng tỏ ra bất ngờ khi bị phát hiện lỗi này và cam kết không tái phạm.

Các tài xế đều có chung vi phạm là chở hàng hoá che hết biển số xe.

Theo ghi nhận của Đội CSGT số 4, bên cạnh những hiệu quả tích cực từ khi vận hành camera AI, tình trạng lái xe ôm và người giao hàng cố tình che khuất biển kiểm soát vẫn diễn biến phức tạp. Đây là hành vi lách luật có chủ đích nhằm vô hiệu hóa hệ thống phạt nguội khi phương tiện chở hàng quá khổ.

Theo đại diện đơn vị, việc kết nối chặt chẽ giữa 'mắt thần' AI và lực lượng tuần tra trên đường giúp công tác xử lý trở nên hiệu quả và xuyên suốt hơn. Quan điểm của lực lượng chức năng là xử phạt nghiêm minh, tuyệt đối không để hình thành tiền lệ xấu trong việc dùng thủ đoạn 'né' phạt nguội.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố thủ đô trong những ngày giáp Tết bận rộn.