Cảnh báo chi tiết 5 bước lừa đảo tinh vi liên quan đến shipper giao hàng: Chiêu mới khiến nhiều người sập bẫy

Sau khi lấy lời khai của các đối tượng lợi dụng không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Kampot - Campuchia, Ban Chuyên án nhận thấy nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là hình thức giả danh “Nhân viên giao hàng, cán bộ quân đội”.

Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ tin tưởng, thói quen giao dịch trực tuyến của người dân để tiếp cận và chiến đoạt tài sản. Dưới đây là hai kịch bản phổ biến mà người dân cần cảnh giác.

KỊCH BẢN 1: GIẢ DANH NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Bước 1: Tạo tình huốngĐối tượng gọi điện/ nhắn tin tự xưng là “Nhân viên giao hàng” thông báo có đơn hàng đang giao tới, đồng thời thăm dò phản ứng của khách hàng, khi bị hỏi lại, đối tượng gửi ảnh đơn hàng có tên, địa chỉ, số tiền thật để tạo niềm tin với khách hàng

Bước 2: Yêu cầu chuyển khoản thanh toán đơn hàng

- Trường hợp 1: Nếu đối tượng gọi điện muốn giao hàng mà nạn nhân có nhà thì đối tượng tắt máy và 1 tiếng sau gọi lại;

- Trường hợp 2: Nếu nạn nhân không có nhà thì đối tượng yêu cầu nạn nhân thanh toán toàn bộ đơn hàng.

Bước 3: Giả vờ thông báo bạn đã đăng ký gói hội viên- Ngay sau khi đã nhận tiền, đối tượng gọi lại hoặc nhắn tin và nói với nạn nhân rằng đã vô tình đăng ký gói hội viên giao hàng, nếu không hủy sẽ bị trừ tiền định kỳ hằng tháng, nhằm tạo hoảng loạn, tin rằng mình “đã bấm nhầm” để nạn nhân vội muốn hủy.

Bước 4: Gửi link giả mạo để “hủy gói”- Đối tượng gửi đường link giả mạo giống trang web của đơn vị vận chuyển, bắt nạn nhân đăng nhập, nhập OTP hoặc liên kết tài khoản “xác minh tài chính”. Mục đích là chiếm đoạt thông tin đăng nhập/OTP hoặc lôi kéo nạn nhân tự chuyển tiền vào tài khoản của chúng…

Bước 5: Chiếm đoạt tiền và cắt liên lạcFanpage giả hướng dẫn chia sẻ màn hình hoặc chuyển tiền để được hoàn lại, mục đích là biết được số dư trong tài khoản ngân hàng của khách.

Khi nạn nhân thao tác, nhóm lừa đảo đọc được thông tin ngân hàng, trường hợp 1: trong tài khoản của nạn nhân từ một triệu đồng chở lên, đối tượng sẽ dẫn dụ chuyển tiền, rồi xóa tài khoản, chặn liên hệ, kết quả là nạn nhân mất toàn bộ tiền trong tài khoản;

trường hợp 2: trong tài khoản của nạn nhân có số dư dưới một triệu đồng thì đối tượng báo với khách hàng là hủy thẻ thành công nhưng thực chất không có hoạt động nào là hủy hoặc đăng ký thẻ hội viên mà đều là kịch bản được dàn dựng sẵn.

KỊCH BẢN 2: GIẢ DANH CÁN BỘ QUÂN ĐỘI – HỢP ĐỒNG LỚN, ĂN CHÊNH, ĐẶT CỌC

Bước 1: Tìm số, tiếp cận nạn nhân qua Google Maps/danh bạĐối tượng lừa đảo tìm số điện thoại cửa hàng trên Google Maps rồi xin số thợ/cá nhân để tiếp cận trực tiếp

Bước 2: Tạo niềm tin bằng danh xưng, “hợp đồng lớn” và tài liệu giảĐối tượng lừa đảo nêu danh tính quân nhân “đơn vị/đại diện” có nhu cầu mua hàng với số lượng lớn (ví dụ: Lữ đoàn, Ban chỉ huy) và gửi bản vẽ/hợp đồng (giả) để tạo niềm tin.

Bước 3: Kích thích lòng tham: hứa “ăn chênh”/chia lợi nhuậnHứa chia 30-50% phần chênh lệch giá để dụ nạn nhân đồng ý “kênh giá” hoặc “ăn chênh” đơn hàng.

Bước 4: Giới thiệu “nhà cung cấp” giả (thực chất là đồng phạm)Gửi số cửa hàng nhưng thực tế là số của đồng phạm; showroom/xưởng có thể không tồn tại hoặc được giả mạo

Bước 5: Làm hợp đồng giả, gửi hình ảnh chuyển tiền giảTạo hợp đồng giả, gửi ảnh bill/chuyển khoản giả để chứng minh đã đặt cọc tạo niềm tin với nạn nhân; yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc 20-25%

Bước 6: Tăng dần quy mô, tạo áp lực thời gianKhi nạn nhân đã tin, đối tượng lừa đảo tiếp tục đề nghị đơn hàng lớn hơn (chăn, ga,…) tạo áp lực phải nộp cọc nhanh sau đó viện lý do ngoại cảnh (kiểm tra hàng quá tải, tài xế có nồng độ cồn…) để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Bước 7: Cắt liên lạc sau khi “con mồi” hết tiềnSau khi nhận thấy nạn nhân hết tiền, nhóm lừa đảo ngưng mọi liên hệ; nạn nhân phát hiện bị lừa khi không thấy giao hàng và số điện thoại bị tắt hoặc đổi.

Trước những thủ đoạn tinh vi nêu trên, Ban chuyên án 0525L/Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo:

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG chuyển khoản cho người lạ, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch.- KHÔNG làm theo hướng dẫn qua điện thoại, Zalo, Facebook, fanpage giả danh đơn vị vận chuyển hay cơ quan nhà nước.

- KHÔNG nhấp vào đường link lạ, KHÔNG cung cấp CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu Internet Banking, thông tin thẻ…cho bất kỳ ai hoặc website không chính chủ.

- KHÔNG làm theo bất kỳ hướng dẫn bất thường nào từ người lạ và cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng nếu phát hiện vấn đề bất thường từ nhân viên giao hàng.