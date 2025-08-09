Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo chiêu lừa nộp phạt giao thông qua cổng dịch vụ công "giả"

09-08-2025 - 18:20 PM | Kinh tế số

Giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kẻ gian gửi tin nhắn giả danh CSGT, dẫn dụ người dân truy cập website “giả” để chiếm đoạt tiền khi nộp phạt giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo tinh vi đang có dấu hiệu lan rộng – lợi dụng quy trình nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để giả mạo và chiếm đoạt tài sản người dân.

Theo đó, các đối tượng đã xây dựng website giả có giao diện giống hệt Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sử dụng tên miền gần giống và gửi tin nhắn giả danh Tổng đài 18001096 nhằm đánh lừa người dân.

Mạo danh từ số điện thoại tới giao diện

Cụ thể, người dân nhận được tin nhắn từ số điện thoại được đặt tên là "18001096" với nội dung:

"Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dichvucong.....

Tin nhắn mạo danh gửi đến điện thoại của người dân

Đường link trong tin nhắn dẫn đến một trang web giả danh "Cổng dịch vụ công quốc gia", có giao diện bài bản, bao gồm các mục như: mô tả hành vi vi phạm, ngày hết hạn, số hóa đơn, số tiền phạt và nút thanh toán trực tuyến.

Một khi người dân thực hiện thanh toán tại đây, tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ bị rút mất. Thậm chí, toàn bộ thông tin ngân hàng cá nhân như số thẻ, mã OTP, tài khoản internet banking… có thể bị đánh cắp.

Thủ đoạn tinh vi, có kịch bản sẵn

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ quy trình xử phạt, nộp phạt trên hệ thống thật, đồng thời xây dựng "màn kịch" giả mạo có kịch bản chi tiết – từ nội dung tin nhắn, giao diện website đến cách thức thanh toán – hòng khiến người dân mất cảnh giác.

Tuy nhiên, vẫn có dấu hiệu nhận biết. Một số nội dung vi phạm hiển thị trên trang giả được mô tả một cách ngô nghê, không đúng quy chuẩn luật giao thông, mức tiền xử phạt không trùng khớp với Nghị định 168/2024/NĐ-CP– quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

CSGT không nhắn tin, yêu cầu chuyển tiền

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định: CSGT không gửi tin nhắn hay gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt. Mọi tin nhắn, cuộc gọi thông báo lỗi vi phạm từ các số lạ đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Người dân cần làm gì?

Không truy cập link lạ trong tin nhắn mạo danh CSGT hoặc Dịch vụ công.

Không cung cấp CCCD, thông tin ngân hàng, mã OTP, tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ ai.

Trình báo ngay với cơ quan công an khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi vấn./.


Theo Phạm Bằng - Phạm Sơn

VTV

