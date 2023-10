Cảnh báo cuộc gọi mạo danh Công an lừa đảo "hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử"

Ngày 5/10, theo Công an TP.HCM, lợi dụng sự nắm biết chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử của một bộ phận người dân. Các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại, sau đó gửi đường dẫn (đường link) qua các ứng dụng trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook... để dẫn dụ người dân truy cập đường link cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.

Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP… các đối tượng lừa đảo kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại bị hại, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an phường Tân Phong (Q7, TP.HCM), hiện đã ghi nhận được 2 trường hợp mạo danh Công an để gọi điện đến người dân lừa đảo với nội dung thông báo "CCCD bị lỗi, yêu cầu kết bạn Zalo để kích hoạt Định danh điện tử". Những đối tượng này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Hai số thuê bao giả mạo Công an được ghi nhận là 0948214289 và 0813853613.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng hoạt động hỗ trợ định danh điện tử của lực lượng chức năng, Công an TP.HCM khuyến cáo: "Lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại."

Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống từ CH Play và App Store. Về chỗ trợ định danh điện tử, lực lượng Công an chỉ hỗ trợ trực tiếp và không hỗ trợ qua điện thoại, Zalo...

Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị; không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại.

Người dân cần lưu ý, số điện thoại đường dây nóng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến lĩnh vực cấp Căn cước công dân và đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố là 0693.187.111 và Tổng đài duy nhất hướng dẫn về VNeID của Bộ Công an là 1900.0368.