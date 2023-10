Công nghệ đằng sau thang máy nhanh nhất thế giới, tốc độ lên tới 1.260 mét/phút

Một thang máy ở Quảng Châu, Trung Quốc, lập kỷ lục về tốc độ với khả năng di chuyển 1.260 mét/phút. Để thang máy có thể vừa đạt được tốc độ tối đa vừa không làm người trong cabin cảm thấy khó chịu do thay đổi áp suất đột ngột khi cabin chạy tốc độ cao thì cấu tạo thang máy phải có những công nghệ thực sự tiên tiến như về thiết kế khí động học cho cabin, công nghệ kiểm soát áp suất…

Thang máy này nằm trong tòa tháp Đông Quảng Châu, Trung Quốc tọa lạc tại Trung tâm tài chính CBD, có tổng chiều cao 530 mét, khu phức hợp siêu cao tầng này bao gồm các tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ, cơ sở thương mại… với hơn 100 thang máy.

Thang máy tốc độ cao nhất thế giới với tốc độ 1.260 mét/phút được trang bị nhiều thiết bị thông minh với độ chính xác cao. Từ công đoạn lên bản thảo, xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật đều phải dùng nhiều công nghệ đặc biệt.

Bảo trì thang máy tốc độ cực cao khác với thang máy thông thường vì cần có sự hỗ trợ từ xa thông qua trung tâm điện toán đám mây để đảm bảo an toàn cho hoạt động trong tòa nhà. Cùng với đó, máy dò lỗi dây cáp được sử dụng để kiểm tra hoạt động của thang máy.

Theo đó, hàng trăm dữ liệu được thu thập trong quá trình kiểm tra sẽ được truyền đến trung tâm điện toán mây để phân tích nhằm đạt được mục tiêu bảo trì thông minh.

Thang máy này có nhiều công nghệ tiên tiến giúp tránh gây khó chịu cho tai và rung lắc hai bên, đảm bảo mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển. Hơn nữa, thang máy này sử dụng vật liệu cách nhiệt và công nghệ phanh tự động, khi hệ thống phát hiện thang máy chạy quá tốc độ sẽ tự động phanh trong trường hợp khẩn cấp.

Đối với bất kì tòa nhà cao tầng hay cao tốc nào cũng sẽ gặp trường hợp bị lực tác động của gió gây ra tình trạng rung lắc. Do đó, những tòa nhà này phải được xây dựng siêu cao lực gió lên phía trên càng mạnh tạo nên những hiện tượng trên. Vì vậy, tháng máy này tại Quảng Châu, Trung Quốc đã thiết lập nên hệ thống cảm biến đưa cabin thang máy về tầng an toàn nhất khi gặp các sự cố xảy ra do gió.

Ngoài ra, cáp tải được sử dụng cho thang máy nhanh nhất thế giới i không phải là loại cáp truyền thống thông thường mà thay vào đó là loại cáp được nghiên cứu, sản xuất ra với cấu trúc đặc biệt. Với tốc độ di chuyển nhanh của thang máy thì mẫu cáp mới được phát minh ra có độ bền và sự chắc chắn cao gấp 1,5 lần so với những loại cáp thông thường.