Cảnh báo khẩn: Bắc Ninh và hàng chục tỉnh khác đặc biệt chú ý

07-10-2025 - 12:59 PM | Xã hội

Hoàn lưu bão số 11 đã tạo các ổ mây dông gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong khi độ ẩm trong đất đã gần bão hòa, nhiều khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: 

Mường Khoa 151,2mm (Lai Châu); Quài Nưa 87,4mm (Điện Biên); Chiềng Khay 135,4mm (Sơn La); Thanh Lương 141,4mm (Phú Thọ); Trinh Tường1 67mm (Lào Cai); Hoá Thượng 536,8mm (Thái Nguyên); Hồng An 225,8mm (Cao Bằng); Tân Lập 234,8mm (Lạng Sơn); Chúc Bài Thọ 284mm (Quảng Ninh); Bố Hạ 376,6mm (Bắc Ninh); Tén Tằn 228,4mm (Thanh Hoá);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo khẩn: Bắc Ninh và hàng chục tỉnh khác đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Thái Nguyên, Bắc Ninh từ 60-90mm có nơi trên 150mm; Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh từ 40-70mm có nơi trên 100mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa 20-50mm có nơi trên 70mm.

Lượng mưa lớn kết hợp với địa hình dốc khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên, người dân cần chủ động phòng tránh.

Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, chủ tịch UBND các tỉnh thành khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về ứng phó bão số 11; tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND các tỉnh thành, nhất là ở khu vực trung du và miền núi, phải chỉ đạo, huy động lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, không để lũ chồng lũ.


Theo Duy Anh

