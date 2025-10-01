Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo khẩn cho người dùng Gmail và Outlook, xóa gấp các email có chứa hình ảnh này

01-10-2025 - 17:35 PM | Kinh tế số

Một chiến dịch tấn công mạng mới đang sử dụng các tệp tin SVG đính kèm trong email để cài cắm mã độc, cho phép chiếm quyền điều khiển thiết bị của nạn nhân chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Theo cảnh báo từ Forbes, người dùng Gmail và Outlook cần hết sức cảnh giác với một chiến dịch tấn công tinh vi mới. Kẻ xấu đang phát tán email có chứa tệp đính kèm với định dạng SVG (Scalable Vector Graphics).

Cảnh báo khẩn cho người dùng Gmail và Outlook, xóa gấp các email có chứa hình ảnh này- Ảnh 1.

Điểm nguy hiểm của chiêu thức này là mã độc trojan AsyncRAT đã được nhúng sẵn trực tiếp vào bên trong tệp SVG. Điều này giúp các email độc hại dễ dàng vượt qua nhiều phần mềm bảo mật và bộ lọc thư rác, vốn thường chỉ quét các tệp thực thi truyền thống.

Không giống như các định dạng ảnh phổ biến như JPEG hay PNG, tệp SVG có thể chứa các đoạn mã lệnh. Lợi dụng đặc tính này, tin tặc đã biến chúng thành công cụ để phát tán phần mềm độc hại. Khi người dùng mở tệp, mã độc sẽ được kích hoạt, cho phép kẻ tấn công điều khiển thiết bị từ xa, đánh cắp dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm.

Cảnh báo khẩn cho người dùng Gmail và Outlook, xóa gấp các email có chứa hình ảnh này- Ảnh 2.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng phải xóa ngay lập tức bất kỳ email nào có đính kèm tệp SVG nếu không rõ nguồn gốc. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về an toàn dữ liệu.

Người dùng cần hành động ngay:

- KHÔNG MỞ email có tệp SVG lạ hoặc không mong muốn.

- XÓA NGAY LẬP TỨC những email này khỏi hộp thư của bạn.

- Cảnh báo cho bạn bè, đồng nghiệp về thủ đoạn này.

Theo KV

Phụ nữ số

Hùng Trần Got It: "Nếu 3 năm trước, kĩ sư phần mềm còn là nghề rất hot thì bây giờ các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chưa chắc đã xin được việc"

TP Hồ Chí Minh: Quảng cáo cờ bạc trá hình len lỏi từ MV đến quán ăn, tiệm tạp hóa

Nam sinh bị “bắt cóc qua Zoom”, gia đình suýt mất 350 triệu đồng để chuộc con

17:22 , 01/10/2025
OpenAI tham vọng định hình lại tương lai của video và thách thức TikTok với Sora 2

17:02 , 01/10/2025
Cầu cao nhất thế giới: Kỳ tích công nghệ giữa 'vết nứt của Trái Đất'

16:47 , 01/10/2025
CEO NVIDIA: Đừng sợ thất nghiệp, kỷ nguyên thế giới mới sẽ cần hàng trăm nghìn thợ điện và thợ sửa ống nước

16:17 , 01/10/2025

