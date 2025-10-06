Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11

06-10-2025 - 06:31 AM | Xã hội

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tối 5/10 cho biết, hồi 22h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21.5 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Ngày hôm nay (05/10), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện mưa dông cục bộ.

Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11- Ảnh 1.

Bão số 11 trên vệ tinh lúc 13h trưa 5/10. Ảnh: NCMHF

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24–48 giờ tới 

Từ đêm 05/10 đến ngày 07/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 130–200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi rất to, lượng mưa phổ biến 50–150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn >150mm/3h.

Dự báo chi tiết:

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: Từ đêm 05/10 đến ngày 07/10 — 130–200mm, cục bộ >350mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: 50–150mm, có nơi >200mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11- Ảnh 2.

Bão Mantro mang theo sóng, gió dữ dội ven biển TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cảnh báo trong những ngày tới 

Đêm 07/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to với lượng mưa 20–50mm, có nơi >70mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, có nơi >50mm.

Tổng lượng mưa từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10:

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 150–250mm, cục bộ >400mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: 70–150mm, cục bộ >200mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn Mưa lớn có khả năng gây ra:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

 

 

 

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai

Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai Nổi bật

Khám xét và bắt tạm giam Giám đốc Bùi Văn Bình

Khám xét và bắt tạm giam Giám đốc Bùi Văn Bình Nổi bật

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

06:17 , 06/10/2025
Bắt Lê Thị Thủy sinh năm 1991

Bắt Lê Thị Thủy sinh năm 1991

21:07 , 05/10/2025
Bão số 11 giật cấp 15 đổ bộ, có thể quét qua những tỉnh nào ở miền Bắc, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

Bão số 11 giật cấp 15 đổ bộ, có thể quét qua những tỉnh nào ở miền Bắc, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

20:36 , 05/10/2025
Từ đêm nay, Hà Nội và hàng loạt tỉnh ở miền Bắc mưa to đến rất to

Từ đêm nay, Hà Nội và hàng loạt tỉnh ở miền Bắc mưa to đến rất to

18:50 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên