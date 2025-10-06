Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tối 5/10 cho biết, hồi 22h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21.5 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Ngày hôm nay (05/10), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện mưa dông cục bộ.

Bão số 11 trên vệ tinh lúc 13h trưa 5/10. Ảnh: NCMHF

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24–48 giờ tới

Từ đêm 05/10 đến ngày 07/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 130–200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi rất to, lượng mưa phổ biến 50–150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn >150mm/3h.

Dự báo chi tiết:

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: Từ đêm 05/10 đến ngày 07/10 — 130–200mm, cục bộ >350mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: 50–150mm, có nơi >200mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Mantro mang theo sóng, gió dữ dội ven biển TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cảnh báo trong những ngày tới

Đêm 07/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to với lượng mưa 20–50mm, có nơi >70mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, có nơi >50mm.

Tổng lượng mưa từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10:

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 150–250mm, cục bộ >400mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: 70–150mm, cục bộ >200mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn Mưa lớn có khả năng gây ra:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.