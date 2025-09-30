Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo khẩn: Phát hiện 600.000 tài khoản khả nghi, 300.000 người phải ngừng giao dịch 1.500 tỷ đồng

30-09-2025 - 08:04 AM | Xã hội

Đây là cảnh báo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã công bố thông tin: Cơ quan này đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản liên quan đến các vấn đề bất thường. Từ danh sách trên, qua triển khai thí điểm cho các ngân hàng thương mại, tính đến đầu tháng 9/2025, hệ thống cảnh báo đã giúp gần 300.000 khách hàng dừng giao dịch, ngăn chặn số tiền có nguy cơ bị lừa đảo lên tới 1.500 tỷ đồng.

Khi khách hàng thực hiện chuyển tiền, nếu có cảnh báo, họ sẽ có cơ sở để quyết định có nên tiếp tục giao dịch hay không, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trên Báo Đầu tư.

Theo ông Tuấn, sau khi các tài khoản cá nhân có dấu hiệu lừa đảo bị phong tỏa, nhiều đối tượng đã chuyển sang sử dụng tài khoản tổ chức nhằm che giấu hành vi. Để đối phó, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao dịch và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Thời gian qua, tình trạng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua kênh điện tử đang gia tăng mạnh, với nhiều chiêu trò phức tạp như:

Cảnh báo khẩn: Phát hiện 600.000 tài khoản khả nghi, 300.000 người phải ngừng giao dịch 1.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân:

Cảnh báo khẩn: Phát hiện 600.000 tài khoản khả nghi, 300.000 người phải ngừng giao dịch 1.500 tỷ đồng- Ảnh 2.

Cảnh báo khẩn: Phát hiện 600.000 tài khoản khả nghi, 300.000 người phải ngừng giao dịch 1.500 tỷ đồng- Ảnh 3.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để triển khai thêm các giải pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông, nhằm ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.

Theo cơ quan này, sự cảnh giác và hợp tác của người dân là yếu tố then chốt trong cuộc chiến phòng chống lừa đảo tài chính đang ngày càng phức tạp.


Theo Thái Hà

Doanh nghiệp tiếp thị

