Cảnh báo khẩn tới gần 850.000 sĩ tử sắp là tân sinh viên trên cả nước

Giữa tháng 8, khi gần 850.000 thí sinh cả nước đang chờ tin trúng tuyển Đại học, nhiều email với tiêu đề “chúc mừng tân sinh viên” xuất hiện mang dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng sự nôn nóng, hồi hộp của thí sinh và phụ huynh trong giai đoạn này để tung ra các chiêu trò tinh vi.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ trưa chiều ngày 22/8, hàng loạt trường Đại học trên toàn quốc sẽ công bố điểm chuẩn chính thức các phương thức xét tuyển năm 2025. Tuy nhiên, một số trường có thể gửi thông báo sớm sau thời gian lọc ảo.

Vì vậy, hàng loạt trường Đại học trên cả nước đã phải ra thông báo khuyến cáo thí sinh và phụ huynh nên chỉ tra cứu thông tin từ website và fanpage chính thức của các trường, tuyệt đối không tin vào tin nhắn, email lạ, tránh để mất cơ hội nhập học hoặc rơi vào bẫy lừa đảo.

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM cho biết đã ghi nhận các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, gọi điện hù dọa thí sinh dính líu đến rửa tiền, sau đó gửi kèm “giấy báo trúng tuyển” giả và hứa hẹn học bổng để yêu cầu phụ huynh chuyển tiền. Nhà trường khẳng định chưa công bố kết quả chính thức, toàn bộ thông tin chỉ được cập nhật trên website và hệ thống liên lạc chính thức.

Còn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM thì cảnh báo chiêu trò làm giả giấy báo nhập học, yêu cầu chứng minh tài chính hoặc tham gia chương trình học bổng quốc tế. Nhiều phụ huynh đã mất số tiền lớn, có trường hợp lên đến hàng trăm triệu đồng. Trường nhấn mạnh mọi thông tin chính thống chỉ được đăng tải công khai qua website và email hệ thống, tuyệt đối không gửi từ tài khoản cá nhân.

Đáng chú ý, khác với email chính thức của nhà trường vốn được gửi từ hệ thống có tên miền riêng, kèm theo đường dẫn tra cứu và số hotline xác thực, các email mạo danh thường đến từ địa chỉ lạ, tự xưng là cán bộ hoặc giảng viên.

Nội dung được gửi đồng loạt, yêu cầu thí sinh cung cấp thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân, địa chỉ hộ khẩu, số điện thoại. Đây là dữ liệu có giá trị cao, có thể bị lợi dụng để làm giả hồ sơ vay tín dụng hoặc lừa đảo tài chính. Thủ đoạn phổ biến là “cập nhật địa chỉ để gửi giấy báo trúng tuyển”, đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ thủ tục nhập học.

Được biết, trước đó, một số trường ĐH khác như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch… cũng đã phát đi những cảnh báo lừa đảo tương tự liên quan đến các thông tin trúng tuyển ĐH, học bổng du học…

Để bảo vệ thí sinh, các chuyên gia và trường Đại học khuyến cáo:

Trúng tuyển Đại học là bước ngoặt lớn, niềm vui của cả gia đình. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, kẻ gian ngày càng khéo léo trong việc tạo ra thông báo giả. Niềm vui chỉ trọn vẹn khi thí sinh và phụ huynh tỉnh táo, thận trọng và biết cách xác minh thông tin trước khi tin vào bất kỳ email nào.

Sự cảnh giác chính là “tấm lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ quyền lợi của mỗi tân sinh viên.