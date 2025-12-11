Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo khẩn từ một ngân hàng lớn: Người dùng nên tắt ngay tính năng này để bảo vệ tài khoản

11-12-2025 - 14:18 PM | Smart Money

Nhà băng này khuyến nghị người dùng hãy tắt tính năng thanh toán trực tuyến trên thẻ nếu không sử dụng để hạn chế rủi ro tài khoản bị hack tiền.

Trước tình trạng các vụ lừa đảo giả mạo thương hiệu và đánh cắp thông tin ngân hàng gia tăng trên môi trường trực tuyến, ngân hàng VPBank mới đây vừa đưa ra khuyến cáo nhằm nâng cao cảnh giác cho khách hàng khi thực hiện giao dịch số và sử dụng thẻ.

Theo VPBank, kẻ gian hiện sử dụng nhiều hình thức tinh vi để chiếm đoạt thông tin tài chính. Một trong những chiêu thức phổ biến là giả mạo website, đường link hoặc trang Facebook của các thương hiệu lớn như Big C (Go Vietnam), Shopee… và tung quảng cáo "giảm giá sốc 50–90%" để dụ người dùng truy cập.

Nhiều đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng với lý do hỗ trợ kích hoạt thẻ mới, miễn phí thường niên hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng; giả danh nhân viên các doanh nghiệp lớn như Mobifone, Bách Hóa Xanh để thông báo chương trình "đổi điểm cuối năm"; hoặc giả dạng tổng đài ngân hàng liên hệ hướng dẫn "đóng thẻ".

Dù cách thức tiếp cận khác nhau, mục tiêu chung của kẻ gian vẫn là dẫn dụ nạn nhân truy cập các đường link lạ, cung cấp thông tin thẻ hoặc tài khoản ngân hàng, và tiết lộ mã OTP/Smart OTP. Đây là những dữ liệu then chốt giúp kẻ xấu dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Để bảo vệ an toàn giao dịch, nhà băng này khuyến nghị khách hàng chủ động thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp trên ứng dụng ngân hàng đồng thời tắt tính năng thanh toán trực tuyến đối với thẻ tín dụng khi không có nhu cầu sử dụng.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP/Smart OTP, số thẻ hay mã CVV/CCV dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả khi được yêu cầu bởi người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng lưu ý khách hàng cần kiểm tra kỹ các đường link xuất hiện trong tin nhắn, email hoặc quảng cáo trực tuyến; cảnh giác với yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập vào các website có dấu hiệu bất thường. Những trường hợp nghi ngờ gian lận cần được thông báo ngay cho ngân hàng qua chi nhánh gần nhất, cổng chăm sóc khách hàng hoặc các số hotline

Nhà băng này nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo mật trên hệ thống, đồng thời khuyến nghị người dùng chủ động nâng cao cảnh giác để đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn và thuận tiện trên các kênh số.

 Ngân hàng cảnh báo: Tuyệt đối không nên lưu những ảnh sau trong điện thoại 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

