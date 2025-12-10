Bất ngờ được ngân hàng VietinBank thông báo tài khoản tăng 150 triệu đồng

Chị Hoàng Thị Tấm bàn giao số tiền do người khác chuyển nhầm cho Công an phường

Công an phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn phường chuyển trả lại số tiền 150 triệu đồng do người khác chuyển nhầm qua tài khoản.

Trước đó, ngày 04/12/2025, công dân Hoàng Thị Tấm, sinh năm 1987, trú tại Tổ dân phố Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên đến trụ sở Công an phường Tích Lương trình báo và giao nộp số tiền 150 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 11h00' ngày 04/12/2025, chị nhận được thông báo của ngân hàng VietinBank về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 150 triệu đồng, Chị Tấm không biết số tiền đó là của ai chuyển cho mình, do vậy chị Tấm đến Công an phường Tích Lương để bàn giao toàn bộ số tiền và đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ tìm chủ nhân trả lại số tiền trên.

Qua xác minh, Công an phường xác định chủ nhân số tiền trên là của chị Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1992, trú tại khu Xóm Chùa, xã Việt Hùng, tỉnh Phú Thọ. Mới đây, chị Tâm đã đến trụ sở Công an phường Tích Lương để làm thủ tục nhận lại số tiền trên.

Việc làm đầy trách nhiệm và nhân văn của chị Hoàng Thị Tấm thể hiện tinh thần trung thực, ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội hiện nay.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên



