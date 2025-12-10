Loạt ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, gửi tiền ở đâu hưởng lãi suất từ 7%/năm trở lên?

Ngân hàng Techcombank vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến đối với sản phẩm Phát Lộc Online. Theo đó, Lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng được điều chỉnh tăng 0,4 điểm %, lên 4,35%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn 7-11 tháng tăng mạnh 0,7 điểm %, đồng loạt niêm yết ở mức 5,85%/năm.

Mức lãi suất ở kỳ hạn 12 tháng hiện đang niêm yết ở mức 5,95%/năm cho kỳ hạn 12–36 tháng. Đáng chú ý, riêng trong tháng 12/2025, Techcombank triển khai ưu đãi cộng thêm tới 1%/năm cho khách hàng gửi các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Khi đáp ứng đủ điều kiện, mức lãi suất tối đa có thể đạt 7,1%/năm.

Không chỉ Techcombank, VPBank cũng gia nhập nhóm ngân hàng đưa lãi suất lên trên 7%/năm. Ngân hàng này vừa cập nhật biểu lãi suất từ ngày 9/12/2025, trong đó kỳ hạn 6 và 7 tháng tăng tới 0,3 điểm %. Tại quầy, các khoản gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng đã được áp dụng mức 7%/năm cho 6 tháng và 7,1%/năm cho 7 tháng. Ở các mức tiền cao hơn, lãi suất thậm chí tăng thêm 0,1–0,3 điểm %, đạt tối đa 7,5%/năm với khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng.

Trên kênh online, mặt bằng lãi suất VPBank còn cao hơn, góp phần đẩy số lượng sản phẩm tiết kiệm lãi trên 7%/năm tăng lên đáng kể. Khoản gửi từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng được hưởng mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 7 tháng. Khoản gửi từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng có lãi suất 7,2–7,3%/năm. Đáng chú ý, mức cao nhất trên kênh online đạt 7,6%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHB cũng góp mặt trong nhóm ngân hàng đưa lãi suất vượt 7%/năm. Theo cập nhật mới, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng SHB SAHA có thể nhận mức 7,1%/năm, cao hơn mức niêm yết truyền thống khoảng 1,2 điểm %. Điều này cho thấy nhóm ngân hàng đẩy mạnh kênh số cũng đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua lãi suất.

Không nằm ngoài xu hướng, Cake by VPBank đã điều chỉnh tăng lãi suất đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng lên 6,7%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường ở phân khúc ngân hàng số. Với chính sách cộng thêm tới 0,6%/năm cho khách hàng gửi tiền lần đầu, mức lãi suất tối đa tại Cake có thể đạt 7,3%/năm, tiếp tục mở rộng danh sách ngân hàng có lãi suất vượt mốc 7%/năm. Các kỳ hạn ngắn 1–2 tháng vẫn giữ mức 4,75%/năm theo trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Một số ngân hàng trả lãi 7%/năm nhưng yêu cầu điều kiện đặc biệt về số tiền gửi. Đơn cử như PVcomBank áp dụng lãi đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy. Điều kiện áp dụng là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, những ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao trong năm sẽ chịu áp lực huy động vốn lớn hơn. Cuối năm luôn là giai đoạn nhu cầu tín dụng tăng nhanh, đặc biệt từ doanh nghiệp và người dân phục vụ sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng. Do đó, để bảo đảm nguồn cung vốn cho vay, các ngân hàng này buộc phải đẩy mạnh huy động, từ đó góp phần khiến mặt bằng lãi suất huy động gia tăng trên thị trường.

Các chuyên gia cũng dự báo, từ nay đến cuối năm, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng còn tiếp tục xu hướng tăng và đà tăng này có thể kéo dài sang đầu năm sau, trước kỳ nghỉ Tết. Bước sang giai đoạn sau Tết, khi các hoạt động kinh tế thường trầm lắng theo chu kỳ và nhu cầu vốn giảm bớt, lãi suất mới có thể hạ nhiệt.

Việc lãi suất huy động tăng kéo dài sẽ tạo áp lực trực tiếp lên lãi suất cho vay, bởi chi phí vốn đầu vào của ngân hàng tăng buộc lãi vay phải điều chỉnh tương ứng để đảm bảo biên lợi nhuận. Trong kịch bản này, các ngân hàng sẽ phải cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng cường chọn lọc khách hàng, ưu tiên các lĩnh vực an toàn và hạn chế giải ngân vào những ngành có rủi ro cao, nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng trong bối cảnh lãi suất biến động mạnh.