Nguyên Vụ trưởng Vụ Kê khai thuế: Hộ kinh doanh chỉ cần bán 10 con gà một ngày là đã chạm ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng

Chia sẻ tại tọa đàm 'Tháo gỡ vướng mắc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh' do TheLEADER tổ chức ngày 10/12, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó tổng thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho rằng, ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu hay 1 tỷ đồng có thể là con số vô cùng lớn đối với các hộ kinh doanh ở vùng sâu vùng xa, nhưng lại quá nhỏ bé đối với các hộ tại các thành phố lớn. Hơn nữa, ngưỡng này còn phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận của từng ngành nghề.

Đơn cử, với một tiệm tạp hóa, doanh thu 500 triệu nhưng biên lợi nhuận rất thấp, người bán có thể bỏ ra 10 đồng vốn chỉ để lãi 1 đồng, thì con số này là nhỏ. Ngược lại, với các ngành dịch vụ như cho thuê tài sản hay bán phở, biên lợi nhuận cao hơn thì ý nghĩa của con số 500 triệu lại hoàn toàn khác.

Bà Lê Thị Duyên Hải giải đáp các thắc mắc của hộ kinh doanh tại toạ đàm

Bà Hải lấy ví dụ một người bán gà ngoài chợ, chỉ cần bán 10 con gà một ngày là đã chạm ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng một năm, hay như quán phở chỉ cần bán 30 bát một ngày là đã đạt ngưỡng.

Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền và ngành nghề, dẫn đến việc 90% hộ kinh doanh ở thành phố lớn có thể vượt ngưỡng này trong khi ở địa phương khác lại không.

Vì vậy, ngưỡng doanh thu chịu thuế cần có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng ngành hàng và có lộ trình tiệm cận dần với thực tế. Việc điều chỉnh này sẽ giúp việc quản lý của nhà nước và hoạt động của hộ kinh doanh trở nên minh bạch và công bằng hơn.

Theo bà Hải, dù ngưỡng 500 triệu đồng hiện tại được xem là “tin vui” so với đề xuất cũ nhưng trong tương lai sẽ có những sự thay đổi để phù hợp hơn nữa với thực tiễn đời sống.

Về vấn đề này, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI cho rằng cần nhìn nhận thực tế hơn về ngưỡng doanh thu chịu thuế. Theo đó, trước đây, mức doanh thu một tỷ đồng hay mười tỷ đồng được quy đổi ra số thuế nộp khoán rất thấp, nên hộ kinh doanh cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nay, mức miễn thuế được nâng lên 500 triệu đồng có thể xem là một sự nới lỏng đáng kể so với con số 100 triệu trước kia, nhưng thực tế với chi phí đắt đỏ tại các đô thị lớn như Hà Nội, con số này chưa hẳn đã là ưu ái. Dù vậy, để đảm bảo công bằng với người làm công ăn lương và các doanh nghiệp khác, chúng ta buộc phải chấp nhận lộ trình này.﻿

Hiện nay, cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp 2,5 triệu hộ kinh doanh trong hệ thống quản lý thuế, con số này cũng đã được cơ quan thuế báo cáo với Quốc hội để áp dụng phương pháp tính thuế mới.

Trong số 2,5 triệu hộ kinh doanh này, có những hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng thuộc diện miễn thuế, và tới đây, ngưỡng này sẽ nâng lên 500 triệu đồng. Theo cơ quan thuế, khoảng 90% trong số 2,5 triệu hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng 500 triệu đồng.