Kiểm tra điện thoại của vị khách đến rút sổ tiết kiệm 900 triệu: Nhân viên ngân hàng phát hiện chuỗi tin nhắn lạ, liền thông báo khẩn cho công an

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), chiều ngày 8/12/2025, một vị khách là bà H.T.K.D đến quầy giao dịch tại KienlongBank Bà Rịa Vũng Tàu (TP.HCM) và yêu cầu rút 900 triệu đồng từ sổ tiết kiệm, khách hàng liên tục nhận tin nhắn thúc giục từ một tài khoản mạng xã hội, khiến nhân viên ngân hàng nghi ngờ.

Dựa trên kinh nghiệm nghiệp vụ và tinh thần cảnh giác cao, anh Quốc Anh - Quản lý khách hàng cá nhân - đã khéo léo đề nghị khách hàng tạm dừng giao dịch để xác minh thêm. Khi được phép kiểm tra điện thoại, anh nhanh chóng phát hiện chuỗi tin nhắn mang nhiều dấu hiệu điển hình của các vụ lừa đảo mà cơ quan chức năng từng cảnh báo, đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo tinh vi gần đây để thúc ép chuyển tiền.

Dù đã được giải thích và cảnh báo, khách hàng H.T.K.D vẫn yêu cầu rút tiền. Ban Giám đốc KienlongBank Bà Rịa Vũng Tàu lập tức thông tin khẩn đến Công an phường phối hợp hỗ trợ. Nhờ sự thuyết phục kịp thời của lực lượng Công an và cán bộ nhân viên ngân hàng, giao dịch có nguy cơ gây thiệt hại 900 triệu đồng của khách hàng đã được ngăn chặn kịp thời, giúp khách hàng giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng Công an và cán bộ nhân viên ngân hàng thuyết phục vị khách ngừng giao dịch

Qua vụ việc, ngân hàng và các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch tài chính khi nhận được yêu cầu từ số lạ, đặc biệt qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, người dân cần liên hệ trực tiếp ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ.