Cảnh báo mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh ở Hà Nội chiều nay: Người dân đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 đặc biệt chú ý

Theo bản tin dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia được phát đi vào lúc 13h chiều ngày 24/8, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Dự báo trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này sẽ gây mưa cho các phường/xã khu vực phía Đông thành phố Hà Nội, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết Hà Nội đang trong giai đoạn chuyển mùa nên các hình thái mưa dông cục bộ xuất hiện khá phổ biến, thường xảy ra vào chiều tối với cường độ mạnh, gây nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị trước.