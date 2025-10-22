Cảnh báo người dân Đà Nẵng

Cụ thể, fanpage Thông tin Chính phủ khẳng định không có chủ trương chỉ đạo nghỉ làm việc, dừng hoạt động chợ ở Đà Nẵng từ chiều 22/10/2025.

Theo đó, hiện nay trên không gian mạng đang lan truyền văn bản giả mạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành chủ trương chỉ đạo nghỉ làm việc, dừng hoạt động chợ từ chiều 22/10 do bão số 12.

Đây là những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 12 của chính quyền thành phố Đà Nẵng. Đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi loan tin, chia sẻ thông tin sai sự thật!