Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CẢNH BÁO: Tạo dựng hình ảnh sai lệch với trào lưu sử dụng AI sẽ bị xử lý nghiêm!

02-09-2025 - 10:54 AM | Kinh tế số

Phần mềm AI có thể mang lại nhiều tiện ích, trong đó có khả năng tạo ra hình ảnh hấp dẫn, sáng tạo, nhưng nếu sử dụng thiếu trách nhiệm, nó có thể trở thành “con dao hai lưỡi”.

Thời gian gần đây, xuất hiện trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Dù chủ yếu phục vụ mục đích giải trí, nhưng việc lan truyền các hình ảnh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn thông tin nhất là trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 02/9 của đất nước.
CẢNH BÁO: Tạo dựng hình ảnh sai lệch với trào lưu sử dụng AI sẽ bị xử lý nghiêm!- Ảnh 1.

AI tạo ra hình ảnh áo dài in bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam có lợi thế trở thành ‘gã khổng lồ bé nhỏ’ có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong kỷ nguyên AI

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam có lợi thế trở thành ‘gã khổng lồ bé nhỏ’ có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong kỷ nguyên AI Nổi bật

Điều bất ngờ từ VinaPhone khiến giới trẻ đồng loạt khoe màn hình

Điều bất ngờ từ VinaPhone khiến giới trẻ đồng loạt khoe màn hình Nổi bật

Hé lộ mới chip AI mới của Alibaba

Hé lộ mới chip AI mới của Alibaba

09:54 , 02/09/2025
Kẻ gian biết rõ họ tên, số căn cước,... của nạn nhân bằng cách nào?

Kẻ gian biết rõ họ tên, số căn cước,... của nạn nhân bằng cách nào?

19:13 , 01/09/2025
Khách hàng liên kết tài khoản An sinh Xã hội để nhận 100.000 đồng từ Chính phủ, một ví điện tử “chơi lớn” tặng thêm quà 500.000 đồng

Khách hàng liên kết tài khoản An sinh Xã hội để nhận 100.000 đồng từ Chính phủ, một ví điện tử “chơi lớn” tặng thêm quà 500.000 đồng

18:17 , 01/09/2025
Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" sang Campuchia

Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" sang Campuchia

16:57 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên